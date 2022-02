Schalke 04 heeft maandag besloten om de samenwerking met de Russische hoofdsponsor Gazprom per direct te verbreken. Aanleiding is de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne.

In een korte verklaring schrijft Schalke 04 dat de samenwerking met goedkeuring van de raad van commissarissen is beëindigd. De club uit Gelsenkirchen zegt dat de financiële draagkracht onaangetast blijft en er vertrouwen in te hebben dat er op korte termijn een nieuwe hoofdsponsor gepresenteerd kan worden.

Afgelopen week besloot Schalke 04 al om Gazprom van het shirt te verwijderen. De huidige nummer vijf in de 2. Bundesliga speelde afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Karlsruher SC (1-1) met de clubnaam op de voorkant van het tenue.

Daarnaast vertrok Matthias Warnig donderdag uit de raad van toezicht van Schalke 04. De 66-jarige Duitser trad in de zomer van 2019 als afgevaardigde van Gazprom toe tot de raad.

Gazprom is al sinds 2007 hoofdsponsor van Schalke 04 en daarmee een belangrijke geldschieter van de club die vorig seizoen uit de Bundesliga degradeerde. Het Russische aardgasbedrijf is ook sponsor van onder meer de UEFA.

Het is nog niet bekend of de Europese voetbalbond eveneens met Gazprom wil gaan breken. De UEFA besloot vorige week wel om de Champions League-finale van Sint-Petersburg naar Parijs te verplaatsen.