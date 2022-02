FC Barcelona won zondagavond mede dankzij treffers van invallers Luuk de Jong en Memphis Depay met 4-0 van Athletic. Toch ging het na afloop vooral over de jonge Pedri, die uitblonk op het middenveld.

Tien minuten voor tijd kreeg Pedri het publiek in Camp Nou op de banken, toen hij bij de zijlijn Athletic-aanvoerder Mikel Balenziaga met een hakje door de benen speelde (zie tweet hieronder).

"Los van die actie, want dat was maar een detail, vond ik hem echt geweldig spelen", zei Barcelona-trainer Xavi op de persconferentie na de wedstrijd. "Hoe hij zich tussen de linies beweegt en het spel begrijpt, dat is echt van hoog niveau."

Barcelona boekte zondag zijn derde zege op rij. Toeval of niet, de Catalaanse topclub is steeds beter gaan spelen sinds de negentienjarige Pedri eind januari zijn rentree maakte na ruim drie maanden blessureleed.

"Ik heb nog nooit een speler zoals hij gezien, als je het puur over talent hebt dan is hij de beste ter wereld", stak Xavi de loftrompet. "Hij heeft kenmerken van Kevin De Bruyne en Luka Modric, maar Pedri heeft meer talent."

'Hij houdt er niet van om opgehemeld te worden'

Pedri doet Xavi denken aan een speler met wie hij vroeger samen op het middenveld van Barcelona speelde. "Hij heeft veel weg van Andres Iniesta, vooral de manier waarop hij het spel verlegt."

"Pedri heeft een perfect inzicht in ruimte en tijd. Dat begrip van het spel maakt hem zo goed", zei Xavi. "En hij is slim. Soms wordt hij door drie tegenstanders aangevallen en denk je: die bal gaat hij verliezen. En toch vindt hij dan een oplossing, dat maakt hem uniek. Ik zeg dat niet om hem te prijzen, want hij is iemand die er niet van houdt om opgehemeld te worden. Maar ik vind hem echt het grootste talent ter wereld."

Na de ruime thuiszege staat Barcelona op de vierde plaats in La Liga. De achterstand op koploper Real Madrid bedraagt met een duel minder gespeeld liefst vijftien punten.

"Op dit moment kijken we niet te veel naar Madrid, ze spelen erg sterk. We proberen gewoon plek voor plek omhoog te komen", zei Xavi.

