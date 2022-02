Chelsea-trainer Thomas Tuchel voerde zondag aan het einde van de verlenging van de League Cup-finale tegen Liverpool een Louis van Gaal-achtige wissel door. Het bleek een rampzalige beslissing, want Kepa Arrizabalaga kon geen van de elf strafschoppen pareren en miste zelf als enige vanaf 11 meter.

"Natuurlijk voelen we ons rot voor Kepa. Het is zuur dat hij de enige is die een penalty miste, maar daar geef ik hem niet de schuld van", zei Tuchel tegen Sky Sports.

De wissel van Tuchel in de laatste minuut van de verlenging deed denken aan die van Oranje-bondscoach Van Gaal in de kwartfinale van het WK 2014 in Brazilië. Tegen Costa Rica moest Jasper Cillessen plaatsmaken voor Tim Krul, die enkele minuten later de held werd door twee strafschoppen te keren en Nederland aan een plek in de halve finales hielp.

Tuchel nam de schuld op zich nadat het bij Chelsea helemaal verkeerd uitpakte. "Ik ben degene die de beslissingen neemt. Geef mij daarom de schuld maar en niet Kepa. Soms lukken dingen die je bedenkt en soms ook niet, dat is het leven van een voetbaltrainer."

Doelman Kepa Arrizabalaga kon geen van de elf penalty's van Liverpool stoppen. Foto: Reuters

'Niemand hoeft slecht te slapen van deze nederlaag'

De wissel van Tuchel was des te opmerkelijker omdat eerste doelman Édouard Mendy met een handvol goede reddingen uitstekend in de wedstrijd zat. "We weten niet hoe het afgelopen zou zijn als ik Mendy had laten staan", zei de Duitser. "We hebben deze wissel eerder gedaan, omdat Kepa iets beter is bij penalty's."

Kepa schoot zijn penalty zelf hoog over. Dat de 27-jarige Spaanse doelman de schlemiel werd op Wembley, was volgens Tuchel pure pech. "Het is natuurlijk erg ongewoon dat elf spelers een penalty moeten nemen. Hij nam hem wat gehaast, maar dat kunnen we nu niet meer terugdraaien."

"Net zoals we nu niet meer kunnen veranderen dat ik deze wissel besloot door te voeren. Ik moet op het moment zelf beslissingen maken en het is voor anderen erg makkelijk om daar achteraf een oordeel over te vellen."

"Maar goed, ik heb mijn spelers net in de kleedkamer gezegd dat niemand slecht hoeft te slapen van deze nederlaag, zeker Kepa niet. We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld en uiteindelijk moet er in een finale één team verliezen."