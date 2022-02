Ryan Babel en Patrick van Aanholt hebben Galatasaray zondag met respectievelijk één en twee doelpunten aan een 4-2-overwinning op Rizespor geholpen in de Turkse Süper Lig. In Frankrijk verloor Peter Bosz met Olympique Lyon thuis met 0-1 van Lille OSC.

Van Aanholt zorgde vijf minuten voor rust voor de 1-1 van Galatasaray, nadat Gedson Fernandes de score had geopend voor Rizespor. De bezoekers kwamen vroeg in de tweede helft opnieuw op voorsprong via Tyler Boyd, waarna Bafétimbi Gomis een penalty miste namens de thuisploeg.

Babel schoot twintig minuten voor tijd wel raak vanaf 11 meter en Van Aanholt bezorgde zijn ploeg in de slotfase de voorsprong. Diep in blessuretijd zorgde Gomis voor de beslissing, nadat Rizespor met tien man was komen te staan door een tweede gele kaart voor Fabrício Baiano.

Voor Van Aanholt waren het zijn eerste twee competitietreffers voor Galatasaray. Babel kwam voor het eerst dit seizoen tot scoren in de Süper Lig. Galatasaray is aan een matig seizoen bezig en staat slechts twaalfde.

Bosz morst weer punten met Lyon

In Frankrijk liet Bosz opnieuw punten liggen met Lyon. De Nederlandse coach zag zijn ploeg tien minuten voor rust met 0-1 achter komen tegen Lille door een doelpunt van Gabriel Gudmundsson.

In de slotfase leek Lucas Paquetá een punt te redden voor de thuisploeg, maar zijn doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens een overtreding. Bij Lille maakte Sven Botman de negentig minuten vol.

Door de nederlaag bezet Lyon de tiende plaats in de Ligue 1. Lille staat twee plaatsen hoger.