De spelers van Go Ahead Eagles genieten volop van de stunt tegen Ajax. De Deventenaren wonnen zondag in De Adelaarshorst verrassend met 2-1 van Ajax.

"We hebben een heel lastige week met Ajax, PSV en FC Utrecht", zei aanvoerder Luuk Brouwers bij ESPN. Go Ahead speelt woensdag in de halve finales van de KNVB-beker tegen PSV en ontvangt zaterdag in de Eredivisie FC Utrecht.

"Het is fantastisch dat die dan zo begint", vervolgde Brouwers. "Het zal een klein feestje worden. Maar niet te lang, want woensdag staat de volgende wedstrijd alweer op het programma. Een kort feestje, maar zeker een verdiend feestje."

Go Ahead kwam in de achttiende minuut op voorsprong door een schot van Iñigo Córdoba, dat van richting werd veranderd door Daley Blind. Philippe Rommens counterde de thuisploeg op slag van rust naar 2-0, waarna Steven Berghuis na ruim een uur voor de aansluitingstreffer zorgde. Daar bleef het bij in Deventer.

Doelpuntenmaker Córdoba sprak van "een heel goede wedstrijd". "We wisten dat Ajax een van de beste teams van Europa is. We hebben optimaal gebruikgemaakt van onze kansen. Het is een goede dag voor de fans en voor Deventer. Daar moeten we van genieten."

Go Ahead Eagles viert de openingstreffer van Iñigo Córdoba. Go Ahead Eagles viert de openingstreffer van Iñigo Córdoba. Foto: Pro Shots

'Na de 2-1 heb ik alleen maar naar de klok gekeken'

Bij Go Ahead-coach Kees van Wonderen overheerste de trots na de overwinning. "Dit is een geweldige prestatie", jubelde hij. "Het is bijna ongelooflijk tegen zo'n goed elftal als Ajax. Dat we dit samen presteren is eigenlijk niet normaal."

Van Wonderen koos voor dezelfde tactiek als in de uitwedstrijd tegen Ajax, die in 0-0 eindigde. "Dat werkte goed, maar je moet ook een beetje geluk hebben", zei de trainer, die Ajacied Davy Klaassen in de openingsfase op de lat zag koppen.

Wel vreesde Van Wonderen dat Ajax in de tweede helft nog de drie punten zou gaan pakken. "Die treffer van Steven Berghuis na ruim een uur viel wel heel erg vroeg. Vanaf dat moment heb ik alleen maar naar de klok gekeken. Ik vreesde dat Ajax het nog zou gaan beslissen, maar we hebben het gedaan."

Dankzij de zege heeft nummer twaalf Go Ahead nu een gat geslagen met de degradatieplaatsen. "We nemen verder afstand van de onderste plaatsen. Dat is nog belangrijker dan van Ajax winnen. We mogen hier een halve dag van genieten. Woensdag wacht PSV in de halve finales van de KNVB-beker", besloot de trainer.

