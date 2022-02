De FIFA heeft zondag de eerste acties tegen Rusland aangekondigd. De wereldvoetbalbond laat onder meer geen wedstrijden meer op Russische bodem spelen zo lang het land in oorlog is met Oekraïne.

In een verklaring meldt de FIFA dat in geen enkel internationaal toernooi meer in Rusland zal worden gespeeld. Er wordt uitgeweken naar neutraal terrein, waarbij toeschouwers niet welkom zijn.

Verder meldt de FIFA dat Russische nationale elftallen vanaf nu worden aangeduid als Voetbalbond van Rusland en dat bij interlands niet langer de vlag en het volkslied van de Russen worden gebruikt.

De FIFA zegt verder in gesprek te zijn met de nationale bonden van Polen, Tsjechië en Zweden. Die hadden onlangs laten weten voorlopig niet meer tegen Rusland te spelen.

Rusland zou in een eerste play-off voor het WK in Qatar tegen Polen spelen in Moskou, waarna de winnaar van dat duel op 29 maart in de Russische hoofdstad tegen Tsjechië of Zweden zou voetballen voor een plek op het WK in Qatar.

Zondag maakte ook Engeland bekend voorlopig niet tegen Rusland te willen spelen. Frankrijk sprak zich al uit voor het niet toelaten van Rusland op het WK, dat in november en december wordt gehouden.