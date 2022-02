Liverpool heeft zondag voor de negende keer de League Cup gewonnen. De ploeg van manager Jürgen Klopp was in een zinderende finale op Wembley na strafschoppen te sterk voor Chelsea, nadat er in 120 minuten niet was gescoord.

Liverpool leek halverwege de tweede helft op voorsprong te komen via Joël Matip, maar het doelpunt werd op advies van de VAR afgekeurd omdat Virgil van Dijk in de aanloop ernaartoe buitenspel stond.

Elf minuten later werd ook een goal van Kai Havertz voor Chelsea geannuleerd wegens buitenspel. Van Dijk was in blessuretijd met een kopbal dicht bij de openingstreffer, maar Édouard Mendy keerde de inzet. In de verlenging werden treffers van Romelu Lukaku en Havertz ook afgekeurd wegens buitenspel.

In een bloedstollende strafschoppenserie trok Liverpool met 11-10 aan het langste eind. Uitgerekend Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga, die vlak voor tijd werd ingebracht voor de penaltyserie, miste als enige.

Dankzij de overwinning is Liverpool nu alleen recordhouder wat betreft het aantal gewonnen League Cups. 'The Reds' deelden het record met Manchester City en wonnen het Engelse bekertoernooi eerder in 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003 en 2012.

Joël Matip kwam tot scoren voor Liverpool, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel van Virgil van Dijk. Joël Matip kwam tot scoren voor Liverpool, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel van Virgil van Dijk. Foto: EPA

Doelpunt Liverpool afgekeurd wegens buitenspel Van Dijk

Op een volgepakt Wembley maakten Liverpool, waar Thiago Alcântara in de warming-up geblesseerd afhaakte, en Chelsea er een zeer aantrekkelijke wedstrijd van. Het spel golfde op en neer en beide ploegen kregen een flink aantal kansen.

In de eerste helft stuitte Christian Pulisic op Liverpool-doelman Caoimhin Kelleher en had Chelsea-keeper Mendy twee prachtige reddingen in huis op een afstandsschot van Naby Keïta en de rebound van Sadio Mané. Vlak voor rust schoot Mason Mount net naast namens 'The Blues', waar Hakim Ziyech ontbrak wegens een blessure.

Na rust stapelden de kansen zich op. Mount raakte vroeg in de tweede helft de paal, waarna Matip in de 67e minuut wel het doel vond. De Kameroener kopte van dichtbij raak nadat Mané een vrije trap met het hoofd had teruggelegd, maar de goal werd na tussenkomst van de VAR geannuleerd wegens buitenspel van Van Dijk.

Chelsea-doelman Kepa Arrizabala miste als enige een penalty in de strafschoppenserie. Chelsea-doelman Kepa Arrizabala miste als enige een penalty in de strafschoppenserie. Foto: Reuters

Kepa mist als enige in strafschoppenserie

Even later werd ook een treffer van Havertz van dichtbij afgekeurd wegens buitenspel. Mendy en Kelleher hielden hun ploegen in de slotfase op de been met reddingen op doelpogingen van Van Dijk, Luis Díaz en Lukaku, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen.

In de vijfde minuut van de verlenging kwam Lukaku tot scoren, maar de Belg stond buitenspel. Ook Havertz zag zijn goal in de 109e minuut om dezelfde reden niet doorgaan. Er werd niet meer gescoord en een strafschoppenserie moest daarom de doorslag geven.

Bij Chelsea werd Kepa vlak voor tijd ingebracht voor de penaltyreeks, maar de Spaanse doelman werd maar liefst elf keer gepasseerd en miste zelf als enige door hoog over te schieten.