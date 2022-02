Borussia Dortmund is zondag niet verder gekomen dan 1-1 op bezoek bij FC Augsburg, ook doordat Donyell Malen tweemaal het houtwerk raakte. In de Serie A nam Napoli de koppositie over van AC Milan dankzij een moeizame 1-2-zege bij Lazio.

Dortmund, dat het opnieuw zonder de geblesseerde sterspeler Erling Haaland moest doen, kwam tien minuten voor rust op voorsprong via Thorgan Hazard. Na rust was Malen tot tweemaal toe dicht bij de beslissing.

Eerst raakte Malen met een hard schot via een verdediger van Augsburg de lat. Enkele minuten later had de Oranje-international opnieuw pech. Hij kapte zich fraai vrij, maar trof de buitenkant van de paal.

Nadat Malen halverwege de tweede helft werd gewisseld voor de zeventienjarige Youssoufa Moukoko, ging het toch nog mis voor Dortmund. Noah-Joel Sarenren-Bazee zorgde in de 78e minuut voor de 1-1.

Bij Augsburg speelde aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw de hele wedstrijd mee. Dankzij het gelijkspel passeerde Augsburg Hertha BSC en staat het net boven de degradatiestreep. Dortmund zag de achterstand op Bayern oplopen tot acht punten.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Bundesliga

Vreugde bij Napoli na de overwinning op Lazio. Vreugde bij Napoli na de overwinning op Lazio. Foto: Reuters

Napoli neemt koppositie over van Milan

In Italië verdrong Napoli AC Milan van de eerste plaats. De ploeg van coach Luciano Spalletti won dankzij een treffer in blessuretijd van Fabián Ruiz met 1-2 bij Lazio.

Lorenzo Insigne bracht Napoli na ruim een uur spelen op voorsprong en dacht even later ook de 0-2 te maken, maar die treffer werd op advies van de VAR geannuleerd wegens buitenspel. Pedro tekende in de slotfase voor de gelijkmaker, maar Lazio ging in de extra tijd dus toch nog onderuit.

Napoli heeft nu evenveel punten als Milan, maar een beter doelsaldo dan de nummer twee. Nummer drie Internazionale heeft twee punten minder, maar wel een wedstrijd minder gespeeld.

Spezia speelde een helft met tien man na rood voor Kelvin Amian. Spezia speelde een helft met tien man na rood voor Kelvin Amian. Foto: Getty Images

Roma niet voorbij tien man Spezia

Eerder op de dag slaagde AS Roma er pas in de 98e minuut in te scoren tegen tien man van Spezia: 0-1. De ploeg van coach José Mourinho ontsnapte ternauwernood aan nieuw puntenverlies. Roma kwam op bezoek bij Spezia in de negende minuut van de blessuretijd op 0-1.

Spezia speelde een helft met tien man na tweemaal geel voor Kelvin Amian. Rick Karsdorp ging diep in blessuretijd naar de grond en na tussenkomst van de VAR ging de bal op de penaltystip. Vanaf 11 meter bezorgde Tammy Abraham zijn ploeg de overwinning.

De benutte strafschop was maar liefst de 32e doelpoging van Roma, dat zich lange tijd stukbeet op de defensie van Spezia, waar reservedoelman Jeroen Zoet op de bank bleef. Roma, de aankomende tegenstander van Vitesse in de Conference League, klimt naar de zesde plaats.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Serie A