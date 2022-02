Erik ten Hag heeft zich zondag flink geërgerd aan Ajax. De trainer van de Eredivisie-koploper zag zijn ploeg met 2-1 ten onder gaan bij Go Ahead Eagles.

"Of dit een wanprestatie was? Ja. De tegenstander wilde heel graag, dan moet je er minimaal hetzelfde tegenoverstellen. Dat moet je sowieso altijd op de mat leggen", zei Ten Hag tegen ESPN.

De Ajax-trainer zag dat zijn spelers ook tactisch niet thuis gaven. "We voerden de taken niet goed uit, zeker rechts in de verdediging. Die twee goals hadden nooit mogen vallen", vertelde hij.

"We speelden ook veel te ver bij Sébastien Haller vandaan. Alleen Davy Klaassen kwam er dichtbij. We kwamen met veel te weinig mensen in het strafschopgebied van de tegenstander."

Vooral bij het tweede tegendoelpunt gaf Ajax veel ruimte weg. Foto: Pro Shots

'We moeten onszelf bij elkaar rapen'

Ten Hag eist dat Ajax, dat woensdag met 2-2 gelijkspeelde bij Benfica en voor het eerst dit seizoen zonder winst bleef in twee opeenvolgende wedstrijden, zich snel opricht. Woensdag is AZ de tegenstander in de halve finales van de beker.

"We moeten onszelf bij elkaar rapen en verdergaan", zei hij. "Teleurstellingen gebeuren in een seizoen, daar moeten we mee omgaan en van leren. Want met deze houding gaat het niet."

Ajax heeft als koploper nog twee punten voorsprong op PSV, dat eerder op de dag met 1-2 van Sparta Rotterdam won. Feyenoord ging als nummer drie met 2-1 onderuit bij AZ en geeft zes punten toe.

