Ajax heeft zondag een verrassende nederlaag geleden in de Eredivisie. De koploper ging met 2-1 onderuit bij Go Ahead Eagles en zag de voorsprong op PSV, dat eerder op de dag Sparta Rotterdam met 1-2 versloeg, weer naderen op de ranglijst.

Op bezoek in Deventer keek Ajax bij rust al tegen een 2-0 achterstand aan. Iñigo Córdoba opende in de achttiende minuut de score, waarna Philippe Rommens de Go Ahead-fans vlak voor het rustsignaal opnieuw liet juichen.

In de tweede helft voerde Ajax de druk op, al leidde dat niet tot veel kansen. Na ruim een uur was er wel de aansluitingstreffer van Steven Berghuis, maar daar bleef het bij in De Adelaarshorst.

Ajax gaat nog altijd aan kop in de Eredivisie, maar de voorsprong op PSV is geslonken tot twee punten. Nummer drie Feyenoord geeft zes punten toe op de aartsrivaal.

Het Go Ahead van scheidend trainer Kees van Wonderen beleeft voorlopig een prima seizoen. De promovendus staat met zeven overwinningen, vijf gelijke spelen en twaalf nederlagen op de twaalfde plaats.

Beide clubs spelen midweeks in de halve finales van de beker. Go Ahead ontvangt woensdag PSV en Ajax gaat een dag later op bezoek bij AZ.

Onana kansloos bij aangeraakt schot

Aanvankelijk was er zondag weinig aan de hand voor Ajax, een overwicht had en de eerste kansen kreeg. Davy Klaassen raakte al snel van dichtbij de lat, waarbij hij onterecht werd teruggefloten wegens buitenspel. Ook Haller was dichtbij.

Toch viel het doelpunt aan de andere kant. Een schot van Córdoba werd getoucheerd door Daley Blind, waardoor André Onana - de Kameroener speelde zijn eerste competitiewedstrijd in ruim een jaar voor Ajax - kansloos was.

De treffer gaf Go Ahead moed. De thuisploeg zat er fel op en maakte het Ajax, dat dit Eredivisie-seizoen voor rust nog geen tegengoal had gehad, lastig. De Amsterdammers bleven wel het gevaarlijkst via Blind, Antony en Haller.

Vlak voor rust moest de ploeg van Ten Hag echter een tweede goal incasseren. Achterin werd veel ruimte weggegeven, waarbij de bal uiteindelijk bij Rommens kwam. De Belg maakte zijn eerste Eredivisie-goal.

Alleen Berghuis scoort voor Ajax

Na rust drong Ajax aan, maar zonder al te veel succes. Go Ahead beperkte zich tot verdedigen en hield de ruimtes klein. In de 64e minuut was Berghuis een van de weinige Ajacieden die een gaatje vond en het met een kopbal van dichtbij weer spannend maakte.

In de slotfase kwam Go Ahead amper nog van eigen helft, maar het lukte Ajax niet meer om iets te verzinnen in het veelal drukke strafschopgebied en de tweede nederlaag van deze eeuw tegen een promovendus af te wenden.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Ajax er niet in slaagt om Go Ahead Eagles te verslaan. Begin november werd de landskampioen in de Johan Cruijff ArenA al op 0-0 gehouden.

