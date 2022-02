PSV-coach Roger Schmidt heeft geen goed woord over voor het kunstgrasveld van Sparta Rotterdam. Zijn ploeg won zondag moeizaam op Het Kasteel (1-2) en dat kwam volgens de Duitser vooral door het veld.

"De omstandigheden waren moeilijk. Na donderdag moesten we lang reizen en nu moesten we op dit veld spelen", begon de 54-jarige Schmidt zijn verhaal voor de camera van ESPN.

"Op zo'n veld is winnen zonder blessures het belangrijkste. Dit heeft niets met voetbal te maken. We hoeven niet op de manier van spelen of de tactiek in te gaan. Het is inpakken en wegwezen."

PSV kwam op Het Kasteel op achterstand door een doelpunt van Lennart Thy, maar na een rode kaart voor Arno Verschueren trokken de Eindhovenaren de winst alsnog naar zich toe. Mauro Júnior en Ritsu Doan scoorden.

PSV draaide een achterstand om op het kunstgras van Sparta. PSV draaide een achterstand om op het kunstgras van Sparta. Foto: Pro Shots

'Gelukkig is er niks ernstigs gebeurd'

Schmidt moest Yorbe Vertessen in de rust wisselen, omdat de Belg een knieblessure had opgelopen. De PSV-coach is blij dat meer blessuregevallen hem bespaard zijn gebleven op het kunstgras.

"Het is heel anders voetballen, vooral als er niet gesproeid is. Bij iedere tackle heb je een grote kans op een blessure", zei hij. "We mogen blij zijn dat er niks ernstigs is gebeurd."

Sparta is bezig aan het laatste seizoen op kunstgras. In december maakte de club bekend na acht jaar weer voor natuurgras te kiezen. Heracles Almelo en SC Cambuur zijn de enige andere Eredivisionisten die op kunstgras spelen.

De volgende wedstrijd van PSV is woensdag, wanneer op bezoek bij Go Ahead Eagles wordt gestreden om een plek in de bekerfinale. Vier dagen later komt Heracles Almelo in competitieverband naar Eindhoven.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie