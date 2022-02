André Onana zal ook de komende wedstrijden op doel staan bij Ajax. Eerste keeper Remko Pasveer heeft zijn vinger gebroken en is voorlopig afwezig, maakte Ajax-coach Erik ten Hag zondag voorafgaand aan het uitduel met Go Ahead Eagles bekend.

Het was al duidelijk dat Onana tegen Go Ahead zou spelen, maar de ernst van de blessure van Pasveer was nog onzeker. Pasveer liep zijn kwetsuur woensdag op tijdens de warming-up voor het duel met Benfica, al speelde hij die wedstrijd nog wel gewoon.

Omdat ook Maarten Stekelenburg en Jay Gorter geblesseerd zijn, koos Ten Hag tegen Go Ahead voor Onana, die wegens contractperikelen na zijn dopingzaak eigenlijk uit de gratie was geraakt.

"Remko heeft zijn vinger gebroken, kan daar op dit moment niet mee spelen en is enkele weken uitgeschakeld. Ga er maar van uit dat Onana een aantal wedstrijden speelt", zei Ten Hag tegen ESPN.

Zijn basisplaats in Deventer betekent voor Onana de eerste competitiewedstrijd sinds 31 januari 2021, toen hij meedeed tegen AZ. Daarna werd de Kameroener geschorst omdat hij positief was getest op het verboden middel furosemide.

Vervolgens wilde Onana zijn aflopende Ajax-contract niet verlengen. Naar verluidt is de keeper al een tijdje akkoord met Internazionale.

199 Samenvatting Benfica-Ajax (2-2)

