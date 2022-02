PSV heeft zondag een benauwde overwinning op Sparta Rotterdam geboekt: 1-2. De Eindhovenaren hadden het lang lastig, maar trokken na een rode kaart voor Spartaan Arno Verschueren in de 54e minuut alsnog aan het langste eind.

Op het moment van de rode kaart stond Sparta met 1-0 voor door een doelpunt van Lennart Thy. Vijf minuten na het wegsturen van Verschueren - hij haalde Eran Zahavi hard onderuit - maakte Mauro Júnior gelijk en Ritsu Doan tekende voor de winnende goal.

Met de overwinning voorkomt PSV dat koploper Ajax niet verder uitloopt. De Amsterdammers hebben twee punten voorsprong en kunnen daar weer vijf punten van maken als ze later op de dag bij Go Ahead Eagles winnen.

De volgende wedstrijd van PSV is woensdag, wanneer de ploeg van coach Roger Schmidt in navolging van Ajax op bezoek gaat bij Go Ahead. In Deventer staat een ticket voor de bekerfinale op het spel.

Voor Sparta blijven de zorgen groot. De ploeg van scheidend trainer Henk Fraser houdt alleen PEC Zwolle onder zich in de Eredivisie.

De rode kaart van Arno Verschueren bleek het kantelpunt in de wedstrijd. De rode kaart van Arno Verschueren bleek het kantelpunt in de wedstrijd. Foto: Pro Shots

Sparta maakt het PSV lang moeilijk

PSV had het vanaf het begin lastig met het fel spelende en gevaarlijkere Sparta. De Eindhovenaren kwamen amper tot kansen, al kwamen onder anderen Mario Götze, Noni Madueke en Eran Zahavi wel in de buurt van het Sparta-doel.

Nadat Yorbe Vertessen en Mauro Júnior Sparta-keeper Maduka Okoya redding hadden zien brengen op een schot, was het aan de andere kant raak. Na geklungel van Ibrahim Sangaré was het uiteindelijk Thy die in de verre hoek afrondde.

Gesterkt door de voorsprong was wederom Thy ook dicht bij 2-0, maar Joël Drommel redde. Aan de andere kant verprutste Mario Götze een enorme kans door van dichtbij over te schieten.

Maduka Okoye had geen antwoord op het harde schot van Mauro Júnior. Maduka Okoye had geen antwoord op het harde schot van Mauro Júnior. Foto: Pro Shots

Verschueren krijgt terecht rood

Ook na rust had PSV het aanvankelijk moeilijk in de bij tijd en wijle harde wedstrijd. De ploeg van Schmidt werd een handje geholpen door Verschueren, die terecht rood kreeg na een onbegrijpelijke overtreding op Zahavi.

Vrijwel direct erna had PSV het initiatief en dat mondde uiteindelijk uit in kansen én goals. Eerst schoot Mauro Júnior prachtig raak via de onderkant van de lat en zo'n twintig minuten voor tijd was invaller Ritsu Doan alert in het strafschopgebied.

Voor de 1-2 van Doan was PSV er via Zahavi en Madueke al heel dichtbij geweest. In de slotfase probeerde Sparta nog een punt uit het vuur te slepen, maar tot echte kansen kwamen de Rotterdammers niet meer.

Dankzij Ritsu Doan won PSV alsnog op Het Kasteel. Dankzij Ritsu Doan won PSV alsnog op Het Kasteel. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie