Mikkel Duelund is diep geraakt door de huidige situatie in Oekraïne. De Deen speelt momenteel voor NEC, maar wordt door de Nijmegenaren sinds afgelopen zomer gehuurd van Dynamo Kiev.

"Het is heel erg lastig. Ik ben enorm geraakt door de hele situatie. Ik spreek elke dag met mijn teamgenoten en mensen bij Dynamo Kiev. Ik ben heel verdrietig, ik heb er eigenlijk geen woorden voor", zei Duelund na de verloren derby tegen Vitesse (4-1) tegen ESPN.

"Ik wilde er in eerste instantie niet op reageren, maar dat moet ik wel doen. Het is gewoon heel emotioneel voor mij. Niet alleen voor mijn situatie, maar vooral voor mijn teamgenoten en de burgers van Oekraïne. De hele wereld moet samen Oekraïne proberen te helpen."

Duelund tekende tegen Vitesse vlak na rust nog wel voor de 0-1, maar NEC kon de voorsprong in Arnhem dus niet vasthouden. De 24-jarige middenvelder vierde het doelpunt door een peaceteken te maken met zijn hand en daarmee Oekraïne te steunen.

"Er zijn veel geweldige mensen in Kiev. De stad was echt aan het groeien. Om dit dat allemaal te zien, is echt verschrikkelijk. Je zag in de Premier League hoe Oleksandr Zinchenko (Manchester City) en Vitaliy Mykolenko (Everton) als tegenstanders samen stonden. Dat was voor mij heel emotioneel."

"Ik heb ook contact gehad met Mykolenko en hij heeft het ook zwaar. Hij is in Engeland en zijn familie in Oekraïne. Hij kan er ook niets aan doen. Dit moet echt zo snel mogelijk stoppen", besloot Duelund, die normaal gesproken na dit seizoen weer volledig speler is van Dynamo Kiev.

