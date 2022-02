Yéremy Pino heeft zondag met vier doelpunten de aandacht op zich gevestigd bij Villarreal. Het negentienjarige talent leidde zijn ploeg naar een 5-1-overwinning op Espanyol. Sevilla won de derby tegen Real Betis met 2-1.

De doelpunten van Pino vielen in de 14e, 20e, 45e en 53e minuut. Bij zijn laatste treffer was Arnaut Danjuma, die vorige week met een hattrick de uitblinker was, de aangever. Na een tegentreffer van Keidi Bare bepaalde Boulaye Dia vlak voor tijd de eindstand.

De goals van Pino leveren een aantal bijzondere statistieken en feitjes op. Zo is de tweevoudig international van Spanje de eerste Villarreal-speler ooit die vier keer scoort in één wedstrijd in de Spaanse competitie.

Bij de laatste zeven keer dat een speler vier keer scoorde in één La Liga-duel, werd dat telkens gedaan door topspelers Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luis Suárez of Antoine Griezmann.

Villarreal heeft de smaak de laatste weken te pakken in La Liga met vier zeges en één gelijkspel in de laatste vijf wedstrijden. 'The Yellow Submarine' staat vijfde, al kunnen FC Barcelona en Real Sociedad er nog voorbij. Espanyol, waarbij Tonny Vilhena één helft meedeed, staat veertiende.

Sevilla viert de openingstreffer van Ivan Rakitic tegen Real Betis. Sevilla viert de openingstreffer van Ivan Rakitic tegen Real Betis. Foto: EPA

Sevilla wint derby tegen Betis

Later op de dag won Sevilla voor eigen publiek de derby tegen Real Betis. Ivan Rakitic (penalty) en Munir El Haddadi brachten de thuisploeg voor rust met 2-0 voor, waarna Sergio Canales de spanning in de blessuretijd van de tweede helft nog even terugbracht. De geblesseerde Karim Rekik ontbrak bij Sevilla.

Dankzij de overwinning heeft nummer twee Sevilla zes punten achterstand op koploper Real Madrid, dat zaterdag met 0-1 van Rayo Vallecano won. Betis staat derde en heeft acht punten minder dan de stadgenoot.

Zowel Barcelona als Sociedad heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan Villarreal en komt zondag nog in actie. Barcelona ontvangt Athletic Club om 21.00 uur en Sociedad speelt vanaf 18.30 uur thuis tegen Osasuna.

