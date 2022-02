Ajax begint zondag met André Onana, Devyne Rensch, Perr Schuurs en Davy Klaassen aan de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Trainer Erik ten Hag wijzigt zijn ploeg daarmee op meerdere plekken ten opzichte van het elftal dat woensdag in de Champions League aantrad tegen Benfica (2-2).

Opstelling Go Ahead Eagles Noppert; Martina, Nauber, Kramer, Deijl; Idzes, Rommens, Brouwers; Oratmangoen, Lidberg en Córdoba.

Opstelling Ajax Onana; Rensch, Schuurs, Martínez, Blind; Klaassen, Álvarez, Berghuis; Antony, Haller en Tadic.

Dat Onana in het doel zou staan bij Ajax was zaterdag al duidelijk. De Kameroener krijgt de kans omdat Remko Pasveer en Jay Gorter - en Maarten Stekelenburg al langer - geblesseerd zijn. De 25-jarige Onana gaat na ruim een jaar zijn rentree bij Ajax in de Eredivisie maken.

Rensch, Schuurs en Klaassen zijn de vervangers van respectievelijk Noussair Mazraoui, Jurriën Timber en Ryan Gravenberch. Mazraoui en Gravenberch zitten nog wel op de bank, Timber is er helemaal niet bij.

In de aanval zijn er geen wijzigingen bij Ajax: Steven Berghuis, Antony, Dusan Tadic en topschutter Sébastien Haller starten in de basis.

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax begint zondag om 16.45 uur. Jochem Kamphuis is in Deventer de scheidsrechter van dienst. Eerder dit seizoen eindigde het onderlinge treffen tussen beide ploegen in Amsterdam verrassend in 0-0.

