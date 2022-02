David Neres heeft Oekraïne verlaten. De oud-Ajacied zat samen met andere Braziliaanse spelers van zijn nieuwe club Shakhtar Donetsk en Dynamo Kiev in een trein naar Roemenië en is daar zondag ook aangekomen.

Op een foto op Twitter (zie foto bij dit artikel) is te zien hoe Neres en een paar landgenoten voor een bus staan in Roemenië. De Brazilianen riepen de afgelopen dagen hun regering op hen zo snel mogelijk weg te halen uit Oekraïne.

De 24-jarige Neres, die in januari voor minimaal 12 miljoen euro van Ajax naar Shakhtar verhuisde, verbleef de afgelopen dagen in een hotel in de hoofdstad Kiev, die wordt aangevallen door Rusland. Na een paar dagen lukte het hem met een aantal landgenoten dus om Oekraïne te verlaten.

De Oekraïense competitie, die juist hervat zou worden na de winterstop, is door de oorlog logischerwijs tot nader order stilgelegd. Neres speelde nog geen officiële wedstrijd voor Shakhtar, dat zijn wedstrijden al jaren in Kiev speelt vanwege de onrust in de regio Donetsk.

Het is nog niet bekend of Neres en de andere Brazilianen in Roemenië zullen blijven. De kans is groot dat ze van daaruit terugvliegen naar hun thuisland.