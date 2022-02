Vitesse heeft zondag in de Eredivisie de Gelderse derby tegen NEC gewonnen. De Arnhemmers waren in eigen huis met 4-1 te sterk voor de rivaal uit Nijmegen. Alois Oroz was de grote man bij Vitesse met twee doelpunten, waarvan één met een omhaal.

Het is voor Vitesse de tweede overwinning op NEC dit seizoen. In oktober won de ploeg van coach Thomas Letsch met 0-1 in het Goffertstadion, waar toen het uitvak instortte en er na de afloop van de wedstrijd flinke rellen uitbraken buiten het stadion.

Vitesse blijft de nummer zes in de Eredivisie, maar houdt door de overwinning wel nummer vijf FC Twente in het zicht. Het verschil is vijf punten. NEC staat nog altijd negende. Wilfried Bony ontbrak zondag. De spits van NEC, die tussen 2011 en 2013 bij Vitesse speelde, is geblesseerd.

De derby in Arnhem kon voor rust op weinig spektakel rekenen. NEC had in de openingsfase de overhand, maar kwam niet echt tot grote kansen. Halverwege de eerste helft nam Vitesse het initiatief over. Matús Bero kreeg de grootste kans, maar kopte de bal net over het doel.

Vitesse boekte de eerste Eredivisie-zege sinds 15 januari. Vitesse boekte de eerste Eredivisie-zege sinds 15 januari. Foto: Pro Shots

Vitesse slaat toe via spelhervattingen

Na de pauze vielen er uit het niets drie doelpunten in zeven minuten tijd. NEC kwam op voorsprong door een treffer van Mikkel Duelund. De 24-jarige Deen pikte een afvallende bal op en schoot met links raak in de verre hoek. Het lukte de bezoekers vervolgens niet om die voorsprong vast te houden.

Vitesse sloeg in korte tijd twee keer toe uit een corner en draaide de achterstand helemaal om. Aanvoerder Danilho Doekhi kopte de gelijkmaker binnen en ook Alois Oroz was met het hoofd trefzeker. Beide keren gaf verdediger Eli Dasa de voorzet.

Het lukte beide ploegen daarna lang niet meer om tot echte kansen te komen, maar Vitesse slaagde er wel in om het duel te beslissen. Nadat de bal was blijven hangen na een vrije trap, tekende Oroz met een fraaie omhaal voor de bevrijdende 3-1. In de blessuretijd tikte Thomas Buitink nog de 4-1 binnen na geklungel achterin bij NEC.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie