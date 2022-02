AZ heeft zondag een zwaarbevochten thuisoverwinning op Feyenoord geboekt. Een sterke eerste helft bleek uiteindelijk nipt voldoende voor de Alkmaarders (2-1), die goede zaken doen in de strijd om de derde plek.

AZ stond halverwege al op 2-0 dankzij twee benutte strafschoppen van Jesper Karlsson. Al kort na rust kwam Feyenoord terug in de wedstrijd via Lutsharel Geertruida, maar daar bleef het bij.

Vooral in de eerste helft werd er bij vlagen hard gespeeld. Bij beide ploegen stonden enkele spelers op het veld met een verleden bij de tegenstander. Voormalig AZ-coach Arne Slot stelde bij Feyenoord oud-AZ'ers Guus Til en Alireza Jahanbakhsh op en bij de Alkmaarders stonden oud-Feyenoorders Jordy Clasie en Bruno Martins Indi in het elftal.

Door de overwinning nadert AZ de Rotterdammers tot op drie punten op de ranglijst. De strijd om de derde plaats ligt daarmee helemaal open.

De spelers van AZ maken voor aanvang van de wedstrijd het vredesgebaar voor Oekraïne. De spelers van AZ maken voor aanvang van de wedstrijd het vredesgebaar voor Oekraïne. Foto: ANP

Derde doelpunt AZ afgekeurd door VAR

AZ heerste in een hectische eerste helft, waarin scheidsrechter Dennis Higler al vijf gele kaarten nodig had. De Alkmaarders kregen twee strafschoppen, die werden benut door Karlsson.

Eerst werd Dani de Wit op de hakken getrapt door Jorrit Hendrix. Karlsson stuurde vanaf de stip Feyenoord-doelman Justin Bijlow de verkeerde hoek in: 1-0.

Na een half uur kreeg AZ een tweede strafschop, al was de aanleiding ditmaal wat dubieuzer: Yukinari Sugawara kreeg een duwtje in de rug van Tyrell Malacia. Bijlow koos nu wel de goede hoek, maar de inzet van Karlsson was te hard en te zuiver (2-0).

AZ leek tegen het zwakke Feyenoord ook nog op 3-0 te komen, maar de VAR keurde een treffer van De Wit af. De middenvelder schoot raak in de rebound, maar deed dat vanuit buitenspelpositie.

Drukte voor het doel van AZ, maar Feyenoord kon de gelijkmaker niet afdwingen. Drukte voor het doel van AZ, maar Feyenoord kon de gelijkmaker niet afdwingen. Foto: ANP

Feyenoord kan niet doordrukken na aansluitingstreffer

Feyenoord besefte na rust dat het de mouwen moest opstropen en dat leverde al binnen tien minuten de aansluitingstreffer op. Bij een hoekschop slaagde AZ-doelman Peter Vindahl er in een vol strafschopgebied niet in om de bal te vangen, waarna Geertruida zijn voet ertegenaan kreeg: 2-1.

Zo'n beetje vanaf de aftrap was AZ dicht bij een derde treffer, maar Feyenoord-verdediger Gernot Trauner kon ternauwernood voorkomen dat Vangelis Pavlidis alleen voor de keeper kon uithalen.

Trauner liet vervolgens aan de overkant zijn aanvallende kwaliteiten zien met een harde kopbal uit een vrije trap, maar Vindahl wist zijn inzet te pareren.

In de slotfase was het spel vooral rommelig van beide kanten. Feyenoord pompte veel hoge ballen het strafschopgebied in, maar kon daarmee de gelijkmaker niet forceren. AZ kreeg steeds meer ruimte in de counter, maar invaller Kamal Sowah kwam net te laat om een passje van De Wit binnen te tikken.

