Ook Tsjechië wil niet tegen Rusland spelen in de play-offs om een ticket voor het WK in Qatar. Dat heeft het bestuur van de Tsjechische voetbalbond samen met spelers en personeelsleden besloten.

"Het is niet mogelijk om in de huidige situatie tegen Rusland te spelen, zelfs niet op neutraal terrein. Wij willen allemaal dat de oorlog zo snel mogelijk stopt", aldus de voetbalbond zondag. Eerder kwamen Zweden en Polen al met dezelfde boodschap.

Rusland zou in een eerste play-off tegen Polen spelen in Moskou, waarna de winnaar van dat duel op 29 maart in de Russische hoofdstad tegen Tsjechië of Zweden zou voetballen voor een plek op het WK in Qatar.

De voetbalbonden van Zweden, Polen en Tsjechië hadden eerder deze week in een brief aan de Europese voetbalunie UEFA en de mondiale federatie FIFA al laten weten niet in Rusland te willen spelen, vanwege de oorlog in Oekraïne die de Russen zijn begonnen.

De drie landen drongen toen aan op een alternatieve locatie, wat de FIFA niet meteen wilde. Later zeiden de drie bonden afzonderlijk van elkaar helemaal niet tegen Rusland te willen spelen.

"De Russische invasie is illegaal en erg verkeerd", zei voorzitter Karl-Erik Nilsson van de Zweedse voetbalbond. "Rusland kan niet deelnemen aan de play-offs zolang deze waanzin voortduurt. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat de FIFA onze oproep niet volgt."