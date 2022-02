Leeds United heeft zondag afscheid genomen van trainer Marcelo Bielsa. De Argentijn is ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten bij de Premier League-club.

Leeds United staat momenteel zestiende in de Premier League en verloor de laatste vier competitiewedstrijden. Vooral de laatste twee nederlagen waren flink: Liverpool won woensdag met 6-0 en Tottenham was zaterdag met 0-4 te sterk voor Leeds.

Bielsa was sinds 2018 de hoofdtrainer bij Leeds United. Onder zijn leiding promoveerde de club in 2020 naar de Premier League en vorig seizoen werd Leeds knap negende op het hoogste niveau in Engeland. Dat succes kreeg dit seizoen dus geen vervolg.

"We hebben veel mooie momenten beleefd met Marcelo als onze trainer. Maar ik moet handelen in het belang van de club", zegt Leeds-voorzitter Andrea Radrizzani in een verklaring. "Ik denk dat er nu een verandering nodig is om onze Premier League-status veilig te stellen."

"We bevinden ons in een precaire positie op de ranglijst en ik denk dat dit het juiste moment is om een ​​nieuwe hoofdcoach aan te trekken", aldus Radrizzani. Leeds United heeft nog geen vervanger aangesteld voor Bielsa.

De 66-jarige Bielsa was in het verleden ook werkzaam bij onder meer Lille, Lazio, Marseille en de nationale elftallen van Chili en Argentinië.

