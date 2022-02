Feyenoord begint zondag met Jorrit Hendrix en Jens Toornstra aan de Eredivisie-kraker in het AFAS Stadion tegen AZ. Alireza Jahanbakhsh is gepasseerd door trainer Arne Slot.

Opstelling AZ Vindahl; Witry, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Clasie; Sugawara, Pavlidis, Karlsson

Opstelling Feyenoord Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Hendrix, Kökçü, Til; Toornstra, Linssen, Sinisterra

Jahanbakhsh had de laatste weken juist een basisplaats onder Slot, maar die kiest tegen AZ rechtsvoor voor Toornstra. Het is de eerste basisplaats voor de captain van de Rotterdamse ploeg in 2022. Bryan Linssen en Luis Sinisterra completeren de voorhoede van Feyenoord.

Hendrix, die eerder deze winter op huurbasis overkwam van Spartak Moskou, mag voor het eerst starten bij Feyenoord. De enkelvoudig Oranje-international vervangt op het middenveld de geschorste Fredrik Aursnes.

Bij AZ begint Aslak Fonn Witry als rechtsback, waardoor Yukinari Sugawara doorschuift naar de positie rechtsvoor. Dat gaat ten koste van Hakon Evjen, die op de bank begint.

AZ is al zeventien wedstrijden ongeslagen

De kraker tussen AZ en Feyenoord begint zondag om 12.15 uur in het AFAS Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

Het is een pikant affiche voor trainer Arne Slot, die veertien maanden na zijn plotselinge ontslag op bezoek gaat bij de Alkmaarse club. De clubleiding van AZ nam hem kwalijk dat hij onderhandelde met Feyenoord zonder daarover te communiceren.

Slot staat nu met Feyenoord derde in de Eredivisie en de voorsprong op nummer vier AZ bedraagt zes punten. Bij de vorige confrontatie, op 7 november in De Kuip, wonnen de Rotterdammers met 1-0. Dat is nog altijd de laatste nederlaag van AZ. De ploeg van trainer Pascal Jansen is nu al zeventien wedstrijden ongeslagen in alle competities.