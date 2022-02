Henk de Jong heeft genoten van zijn terugkeer als eindverantwoordelijke op bank bij SC Cambuur. De 57-jarige Fries, bij wie begin december een cyste in zijn hoofd werd geconstateerd, zag zijn ploeg zaterdag een zwaarbevochten 2-1-zege boeken in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Voorafgaand aan het Eredivisie-duel in Leeuwarden vertelde De Jong dat hij nog niet helemaal de oude is. "Maar het gaat wel de goede kant op", zei hij. Dat hij op de weg terug is, bleek vervolgens uit zijn fanatieke coaching tijdens de wedstrijd tegen Fortuna.

"Ik ben als trainer drie maanden weg geweest en dan wordt het toch een beetje anders voor de spelers. En dat terwijl die lieve schatten alles voor me doen. Als je er dan weer bent, moet je ook even de kar trekken", aldus De Jong na de overwinning voor de camera van ESPN.

De afgelopen weken verrichte De Jong al de nodige werkzaamheden voor Cambuur, maar hij liet toen de interviews rond de wedstrijden en de coaching aan zijn assistenten Pascal Bosschaart en Martijn Barto over. "Complimenten aan Pascal en Martijn, zoals ze het drie maanden lang gedaan hebben", benadrukte De Jong. "Ze hebben een Eredivisie-club gedraaid, terwijl ze ondertussen ook nog bezig zijn met de trainerscursus. En ook respect voor mijn spelers."

De spelers van SC Cambuur bedanken het publiek. De spelers van SC Cambuur bedanken het publiek. Foto: Pro Shots

'Seuntjens is van de buitencategorie'

Cambuur had in 2022 nog niet gewonnen, tot de wedstrijd zaterdag tegen Fortuna. Dankzij twee goals van Tom Boere kwam de promovendus terug van een 0-1-achterstand.

"Fortuna heeft jongens voorin lopen waar we het heel lastig mee hadden. En dat is geen schande", analyseerde De Jong. "Mats Seuntjens is van de buitencategorie. Maar ik denk dat wij het op de juiste momenten hebben opgepakt en op basis van de tweede helft vind ik de overwinning verdiend."

Door de zege staat Cambuur met 33 punten uit 24 wedstrijden op de achtste plaats. Handhaving is daarmee al bijna een feit, beseft De Jong. "Er kan net geen Elfstedentocht meer komen, maar wij zijn al bijna binnen. Reken maar dat je 34 punten nodig hebt voor handhaving en dat gaan we halen."

Eredivisie speelronde 24 Vrijdag 20.00 uur: RKC-Twente 1-2

Zaterdag 16.30 uur: Heracles-PEC 2-0

Zaterdag 18.45 uur: Groningen-Willem II 1-0

Zaterdag 21.00 uur: Cambuur-Fortuna 2-1

Zondag 12.15 uur: AZ-Feyenoord

Zondag 12.15 uur: Vitesse-NEC

Zondag 14.30 uur: Sparta-PSV

Zondag 16.45 uur: Go Ahead-Ajax

Zondag 20.00 uur: Heerenveen-Utrecht

