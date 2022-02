Tennisser Sergiy Stakhovsky heeft zich als reservist aangemeld bij het Oekraïense leger. De 36-jarige Oekraïner, die vorige maand zijn profloopbaan beëindigde, wil meevechten in de oorlog tegen Rusland.

"Ik heb me afgelopen week aangemeld", laat de voormalig nummer 31 van de wereld weten aan Sky News. "Ik ga terug naar Oekraïne om te vechten."

Stakhovsky was met zijn vrouw en drie kinderen op vakantie toen Russische militairen deze week Oekraïne binnenvielen. Hij wil nu terug naar hoofdstad Kiev om te helpen zijn land te verdedigen.

"Militaire ervaring heb ik niet, maar ik heb wel eens met een pistool geschoten. Ik probeer terug te gaan naar Kiev, want ik wil vechten."

Stakhovsky, de huidige nummer 240 van de wereld, zette vorige maand na de Australian Open een punt achter zijn carrière. "Ik ben het constante reizen beu. Het is heel moeilijk als je een vrouw en drie kinderen hebt", zo legde hij zijn beslissing uit.

Tijdens zijn veertien jaar lange profloopbaan won Stakhovsky vier ATP-titels, onder meer in 2010 op het gras in Rosmalen. Zijn meest aansprekende resultaat boekte hij echter in 2013 op Wimbledon, waar hij in de tweede ronde voor een stunt zorgde door titelverdediger Roger Federer uit te schakelen.