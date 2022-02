SC Cambuur heeft zaterdag bij de rentree van Henk de Jong als eindverantwoordelijke op de bank met 2-1 gewonnen van Fortuna Sittard. De Leeuwarders knokten zich in het Eredivsie-duel terug van een 0-1-achterstand.

Deroy Duarte maakte in de twintigste minuut de 0-1 voor Fortuna en Cambuur-spits Boere tekende in de 35e minuut voor de gelijkmaker. In de 74e minuut was Boere ook verantwoordelijk voor de winnende treffer van de thuisploeg en zo gaf hij de terugkeer van De Jong extra glans.

De afgelopen weken deed De Jong wel weer de nodige werkzaamheden, nadat er begin december een cyste in zijn hoofd werd geconstateerd. Hij liet toen de interviews rond de wedstrijd en de coaching nog wel aan zijn assistenten Pascal Bosschaart en Martijn Barto over.

Rond de wedstrijd tegen Fortuna deed de 57-jarige De Jong weer de interviews en de coaching vanaf de bank. "Het gaat goed en dat was drie maanden geleden wel anders. Ik ben er nog niet helemaal, maar het gaat wel de goede kant op", zei hij kort voor de aftrap tegen ESPN.

Eredivisie speelronde 24 Vrijdag 20.00 uur: RKC-FC Twente 1-2

Zaterdag 16.30 uur: Heracles-PEC 2-0

Zaterdag 18.45 uur: Groningen-Willem II 1-0

Zaterdag 21.00 uur: Cambuur-Fortuna 2-1

Zondag 12.15 uur: AZ-Feyenoord

Zondag 12.15 uur: Vitesse-NEC

Zondag 14.30 uur: Sparta-PSV

Zondag 16.45 uur: Go Ahead-Ajax

Zondag 20.00 uur: Heerenveen-FC Utrecht

Henk de Jong laat zich gelden vanaf de bank. Henk de Jong laat zich gelden vanaf de bank. Foto: Pro Shots

Eerste overwinning van Cambuur in 2022

De overwinning van Cambuur tegen Fortuna is pas de eerste van de promovendus in 2022. Er werd tot dusver twee keer gelijkgespeeld en drie keer verloren en de laatste zege dateerde van 10 december. De ploeg van De Jong staat dankzij de driepunter tegen de Limburgers weer in het linkerrijtje. Fortuna blijft zestiende met slechts twee punten meer dan hekkensluiter PEC.

Aanvankelijk zag het er nog goed uit voor Fortuna op bezoek bij Cambuur. Duarte kopte in de twintigste minuut raak uit een voorzet van Mickaël Tirpan, waarna Charlison Benschop de 0-2 dacht te maken. Tot ontsteltenis van de ploeg van trainer Sjors Ultee werd de goal afgekeurd na inmenging van de VAR, die een overtreding had gezien.

Vier minuten na de afgekeurde goal was het aan de andere kant wel raak. Boere gleed een voorzet van Patrick Joosten binnen.

In de tweede helft gingen beide ploegen voor de winst. Robin Maulun raakte namens Cambuur de paal en Fortuna-verdediger Dimitris Siovas schoot tegen de lat. Het was Cambuur-spits Boere die in de 74e minuut voor vreugde zorgde in Leeuwarden door op aangeven van Mitchel Paulissen de 2-1 te maken.

Er volgde een spectaculaire slotfase met een knappe verdedigende actie van Doke Schmidt. De verdediger werkte de bal met een omhaal via de onderkant van de lijn en voorkwam zo in de extra tijd een goal van Fortuna. Tegenvaller voor Cambuur was nog wel dat invaller Maxim Gullit vlak voor het eindsignaal uitviel met een op het oog ernstige blessure.