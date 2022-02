Real Madrid heeft zaterdag in La Liga een moeizame 0-1-zege bij Rayo Vallecano geboekt en de koppositie verstevigd. Bayern München won in de Bundesliga met dezelfde cijfers van Eintracht Frankfurt en gaat eveneens steviger aan kop. In de Serie A hielp Dusan Vlahovic Juventus met twee goals aan een 2-3-zege bij Empoli.

Karim Benzema kroonde zich tot matchwinner bij Rayo Vallecano-Real Madrid. De Fransman maakte in de 83e minuut het winnende doelpunt met een intikker op aangeven van Vinícius Júnior.

Enkele minuten voor rust kwam Real ook al tot scoren, maar de treffer van Casemiro werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Rayo Vallecano-keeper Luca Zidane, de zoon van voormalig Real-coach Zinédine Zidane, hield zijn doel vervolgens lang schoon, maar werd in de slotfase dus toch gepasseerd.

Door de overwinning heeft Real nu negen punten voorsprong op nummer twee Sevilla, dat zondag nog thuis de derby tegen nummer drie Real Betis speelt.

Atlético Madrid won zaterdag met 2-0 van RC Celta door twee doelpunten van Renan Lodi. De regerend landskampioen neemt hierdoor de vierde plaats over van FC Barcelona, maar de Catalanen spelen zondag nog thuis tegen Athletic Club.

Leroy Sané maakte het enige doelpunt voor Bayern München in Frankfurt. Leroy Sané maakte het enige doelpunt voor Bayern München in Frankfurt. Foto: Reuters

Sané matchwinner bij Bayern

In de Bundesliga had Bayern het lastig met Eintracht Frankfurt, waar Sam Lammers in de slotfase inviel. Leroy Sané zorgde een kleine twintig minuten voor tijd voor de bevrijdende treffer door raak te schieten op aangeven van Joshua Kimmich.

Bayern heeft dankzij de zege nu negen punten voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund, dat zondag nog op bezoek gaat bij FC Augsburg.

Eerder op de dag wonnen nummer drie Bayer Leverkusen en nummer vier SC Freiburg beide met 3-0 van respectievelijk Arminia Bielefeld en Hertha BSC. Moussa Diaby scoorde twee keer voor Leverkusen en Lucas Alario deed dat eenmaal. Bij het Freiburg van doelman Mark Flekken waren Vincenzo Grifo (penalty), Kevin Schade en Lucas Holer trefzeker.

Delano Burgzorg maakte zijn eerste doelpunt voor FSV Mainz. De Nederlandse invaller, die wordt gehuurd van Heracles Almelo, zorgde in de negentigste minuut voor de eindstand (3-1) in de uitwedstrijd tegen Union Berlin. Voor de thuisploeg was Sheraldo Becker goed voor de 2-0.

Dusan Vlahovic scoorde tweemaal voor Juventus tegen Empoli. Dusan Vlahovic scoorde tweemaal voor Juventus tegen Empoli. Foto: AFP

Vlahovic helpt Juventus aan winst

In de Serie A was Vlahovic opnieuw belangrijk voor Juventus in de uitwedstrijd tegen Empoli. De Serviër, die dinsdag ook scoorde in het Champions League-duel met Villarreal (1-1), maakte vlak voor rust de 1-2 voor 'De Oude Dame' en halverwege de tweede helft de 1-3.

Moise Kean kopte na ruim een half uur spelen de openingstreffer binnen, waarna Szymon Zurkowski voor de gelijkmaker zorgde. Na de twee goals van Vlahovic bracht Andrea La Mantia de spanning een kwartier voor tijd weer terug, maar de 3-3 zat er niet meer in voor Empoli. Bij Juventus deed Matthijs de Ligt de hele wedstrijd mee.

Juventus is de nummer vier op de ranglijst en heeft zes punten voorsprong op nummer vijf Atalanta, dat wel twee duels minder heeft gespeeld. De achterstand op nummer drie Napoli, dat zondag nog op bezoek gaat bij Lazio, bedraagt vier punten.

