Roman Abramovich verdwijnt voorlopig naar de achtergrond bij Chelsea. De beslissing van de Russische eigenaar van de Engelse club volgt nadat er ophef ontstond over zijn vermeende nauwe banden met president Vladimir Poetin.

De 55-jarige Abramovich laat in een verklaring op de clubsite weten dat hij de dagelijkse leiding van Chelsea overdraagt aan de foundation van de 'Blues'. "Ik denk dat zij momenteel in de beste positie zijn om de belangen van de club, spelers, staf en fans te behartigen."

"Tijdens mijn bijna twintigjarige eigendom van Chelsea heb ik er altijd alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat we zo succesvol zijn als we vandaag kunnen zijn, terwijl we ook een positieve rol spelen in onze gemeenschappen."

Abramovich wordt gezien als vertrouweling van Poetin, die deze week Russische militairen de opdracht gaf om buurland Oekraïne binnen te vallen. Sinds de inval werd er in Engeland druk gespeculeerd over de toekomst van Abramovich.

De 55-jarige Abramovich is sinds 2003 eigenaar van Chelsea. Hij investeerde honderden miljoenen euro's in de club en stond daarmee in 2005 aan de basis van de eerste landstitel van de Londenaren sinds 1955. Ook in 2006, 2010, 2015 en 2017 werd de club kampioen van Engeland.

Ook in Europa vierde Chelsea onder Abramovich grote successen. Zowel in 2012 als in 2021 werd onder zijn leiding de Champions League gewonnen.