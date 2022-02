Roman Abramovich verdwijnt voorlopig naar de achtergrond bij Chelsea. De Russische eigenaar van de Engelse club besloot een stap terug te doen nu het Britse parlement met sancties dreigt tegen vermogende Russen vanwege de oorlog in Oekraïne.

De 55-jarige Abramovich laat in een verklaring op de clubsite weten dat hij het financiële beheer van Chelsea overdraagt aan de foundation van 'The Blues'. "Ik denk dat zij momenteel in de beste positie zijn om de belangen van de club, spelers, staf en fans te behartigen."

Miljardair Abramovich wordt gezien als vertrouweling van president Vladimir Poetin, die deze week Russische militairen de opdracht gaf om buurland Oekraïne binnen te vallen. Sinds de inval werd er in Engeland al druk gespeculeerd over de toekomst van Abramovich bij Chelsea.

Het Britse parlement stelde al sancties in tegen een aantal Russische banken en miljardairs die nauwe contacten hebben met Poetin . Daarbij klonken ook geluiden om Abramovich aan te pakken en hem niet langer eigenaar te laten zijn van Chelsea.

Er werd onder meer gewezen naar een gelekt document, waaruit zou blijken dat Abramovich door het ministerie van Binnenlandse Zaken al in 2019 werd verdacht van "corrupte praktijken", mede vanwege zijn nauwe banden met de Russische staat.

Abramovich bemoeit zich al jarenlang niet meer met de dagelijkse leiding van Chelsea. Hij raakte in 2018 zijn Britse visum kwijt en laat zich sindsdien zelden meer zien op Stamford Bridge.

Roman Abramovich en Vladimir Poetin tijdens een meeting met topzakenlieden in 2016. Roman Abramovich en Vladimir Poetin tijdens een meeting met topzakenlieden in 2016. Foto: Getty Images

Abramovic is sinds 2003 eigenaar van Chelsea

De 55-jarige Abramovich is sinds 2003 eigenaar van Chelsea. Hij investeerde honderden miljoenen euro's in de club en stond daarmee in 2005 aan de basis van de eerste landstitel van de Londenaren sinds 1955. Ook in 2006, 2010, 2015 en 2017 werd de club kampioen van Engeland.

In Europa vierde Chelsea eveneens grote successen onder Abramovich. Zowel in 2012 als in 2021 werd onder zijn leiding de Champions League gewonnen.

"Tijdens mijn bijna twintigjarige eigenaarschap van Chelsea heb ik er altijd alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat we zo succesvol mogelijk zijn, terwijl we ook een positieve rol spelen in de gemeenschap", schrijft Abramovich in zijn verklaring.

Het is nog niet duidelijk wat het (tijdelijke) vertrek van Abramovich voor gevolgen gaat hebben. Chelsea zou een lening van bijna 2 miljard euro uit hebben staan bij de Russische grootaandeelhouder.