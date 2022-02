David Neres probeert Oekraïne te verlaten. Volgens verschillende media zit de oud-speler van Ajax samen met andere Braziliaanse spelers van zijn nieuwe club Shakhtar Donetsk en Dinamo Kiev in een trein die op weg is naar Roemenië.

De Brazilianen riepen de afgelopen dagen hun regering op om hen zo snel als mogelijk weg te halen uit Oekraïne. Ze namen onder meer een videoboodschap op, met daarbij ook vrouwen en kinderen.

De 24-jarige Neres, die in januari voor minimaal 12 miljoen euro verhuisde van Ajax naar Shakhtar, verbleef de afgelopen dagen in een hotel in Kiev, de hoofdstad die wordt aangevallen door Rusland.

De Braziliaanse tv-zender Globo heeft op de website een filmpje geplaatst met een geëmotioneerde Maria, de vrouw van Shakhtar-speler Marlon. "We gaan hier nu weg", zegt ze met tranen in haar ogen. "De ambassade heeft laten weten dat er hier drie treinen vertrekken. We vertrekken in konvooi met alle Brazilianen naar het station. Het is allemaal heel eng."

De Oekraïense competitie, die juist hervat zou worden na de winterstop, is door de oorlog logischerwijs tot nader order stilgelegd.

Neres speelde nog geen officiële wedstrijd voor Shakhtar, dat zijn wedstrijden al jaren in Kiev speelt vanwege de onrust in de regio Donetsk. Met Lassina Traoré staat er nog een voormalige Ajacied onder contract bij Shakhtar. De spits uit Burkina Faso kampt al maanden met een knieblessure.

In de hoogste divisie van Oekraïne spelen met Hennos Asmelash (oud-speler van ADO Den Haag en TOP Oss) en Rodney Antwi (ex-FC Utrecht en Volendam) twee Nederlanders bij Inhulets Petrove.