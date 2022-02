Justin Kluivert heeft zaterdag een rode kaart gekregen nadat hij al gewisseld was in de uitwedstrijd tegen RC Strasbourg. De aanvaller van OGC Nice zou zich tijdens het Ligue 1-duel verbaal hebben misdragen tegen scheidsrechter Stéphanie Frappart .

Kluivert werd in de 66e minuut gewisseld door trainer Christophe Galtier, waarna hij in de 85e minuut rood kreeg. Frappart had kort na rust ook al Nice-aanvoerder Dante met een tweede gele kaart en dus rood van het veld gestuurd.

Het is de tweede rode kaart in de carrière van de 22-jarige Kluivert. In oktober 2019 kreeg de tweevoudig Oranje-international in dienst van AS Roma zijn eerste en dat was twee keer geel in de Serie A-wedstrijd tegen Sampdoria.

De wedstrijd tussen Strasbourg en Nice eindigde in 0-0. Nice, met Pablo Rosario de hele wedstrijd in de ploeg en Calvin Stengs in de slotfase als invaller, staat nu op de tweede plaats in de Ligue 1. Oud-Ajacied Kasper Dolberg bleef negentig minuten op de bank bij de bezoekers.

De achterstand van Nice op koploper Paris Saint-Germain bedraagt liefst dertien punten. PSG speelt zaterdag om 21.00 uur tegen Saint-Étienne.