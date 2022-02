Justin Kluivert heeft zaterdag een rode kaart gekregen nadat hij al gewisseld was in de uitwedstrijd tegen RC Strasbourg. De aanvaller van OGC Nice zou zich tijdens het Ligue 1-duel hebben misdragen tegen scheidsrechter Stéphanie Frappart.

Kluivert werd in de 66e minuut gewisseld door trainer Christophe Galtier, waarna hij in de 85e minuut rood kreeg. Frappart had kort na rust ook al Nice-aanvoerder Dante met een tweede gele kaart en dus rood van het veld gestuurd.

Kluivert wordt ervan beschuldigd obscene gebaren te hebben gemaakt richting Frappart, liet trainer Christophe Galtier op zijn persconferentie weten. "Dat heb ik althans gehoord. Maar dat is sowieso een leugen."

"Dat hij boos was dat er niet werd gefloten voor een overtreding, zou goed kunnen. Maar er is een verschil tussen een beslissing betwisten en het maken van obscene gebaren. Dat deed hij in geen geval, en hij heeft ook niks geroepen."

Galtier vond de beslissing van Frappart dan ook onjuist. "Deze rode kaart is niet terecht. Dat het om een speler gaat die al was gewisseld, maakt het extra vervelend. Dit heeft grote gevolgen", doelde hij op een eventuele schorsing.

Tweede rood in carrière Kluivert

Het is de tweede rode kaart in de carrière van de 22-jarige Kluivert. In oktober 2019 kreeg de tweevoudig Oranje-international in dienst van AS Roma zijn eerste en dat was twee keer geel in de Serie A-wedstrijd tegen Sampdoria.

De wedstrijd tussen Strasbourg en Nice eindigde in 0-0. Nice, met Pablo Rosario de hele wedstrijd in de ploeg en Calvin Stengs in de slotfase als invaller, staat nu op de tweede plaats in de Ligue 1. Oud-Ajacied Kasper Dolberg bleef negentig minuten op de bank bij de bezoekers.

De achterstand van Nice op koploper Paris Saint-Germain bedraagt liefst zestien punten.

Kylian Mbappé blonk uit met twee doelpunten en een assist. Kylian Mbappé blonk uit met twee doelpunten en een assist. Foto: Getty Images

PSG wint door goals Mbappé en assists Messi

Paris Saint-Germain hield die enorme voorsprong in stand door zaterdag thuis met 3-1 van Saint-Étienne te winnen. Uitblinker was Kylian Mbappé met twee doelpunten en een assist.

Mbappé nam zijn ploeg bij de hand nadat Denis Bouanga de bezoekers verrassend op voorsprong had gebracht. De 23-jarige Fransman maakte de 1-1 en de 2-1. Lionel Messi bereidde beide treffers voor. De Argentijn heeft nu vijf wedstrijden op rij minimaal een assist geleverd.

Voormalig Roda JC-speler Danilo kopte PSG naar 3-1, na een prachtige voorzet van Mbappé. Georginio Wijnaldum had een basisplaats bij PSG en speelde de hele wedstrijd. Hij bood in de slotfase Neymar een grote kans, maar de Braziliaan raakte de paal.

