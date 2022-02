De Oekraïner Oleksandr Zinchenko heeft zaterdag geëmotioneerd gereageerd op de steunbetuiging van zijn ploeg Manchester City en tegenstander Everton voorafgaand aan de Premier League-wedstrijd op Goodison Park. Ook bij andere wedstrijden in de Europese competities waren steunbetuigingen voor Oekraïne en werd de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen te stoppen met de oorlog.

Zinchenko liet zijn tranen de vrije loop, terwijl de spelers van City en Everton het veld op kwamen met Oekraïense vlaggen. De spelers van Everton droegen de blauw-gele vlag van Oekraïne over hun schouders. Op shirts van de spelers van Manchester City stond de vlag van Oekraïne met daaronder de tekst 'no war' (geen oorlog).

De oud-speler van PSV omhelsde zijn Oekraïense landgenoot Vitaliy Mykolenko, die bij Everton op de bank begon. De 25-jarige Zinchenko startte het duel, dat met 0-2=1 werd gewonnen door City dankzij een doelpunt van Phil Foden, ook als wisselspeler. Veel supporters van Everton hebben een vlag van Oekraïne mee naar het stadion genomen.

Zinchenko liet al op Instagram van zich horen nadat Rusland zijn geboorteland was binnengevallen. Hij plaatste een foto van Poetin en schreef daarbij: "Ik hoop dat je de pijnlijkste dood sterft."

Ook bij Brighton & Hove Albion-Aston Villa (0-2) werd stilgestaan bij de situatie in Oekraïne. De Poolse verdediger Matthew Cash trok na zijn treffer (0-1) zijn wedstrijdshirt uit en toonde een boodschap die voor zijn landgenoot Tomasz Kedziora was bestemd.

"Tomasz Kedziora en familie, blijf sterk", stond op het ondershirt van Cash. Kedziora speelt in Oekraïne voor Dynamo Kiev. Cash kreeg wel een gele kaart voor het uittrekken van zijn wedstrijdshirt.

Oproep voor Poetin bij Frankfurt-Bayern

In de Bundesliga verscheen zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en Bayern München een duidelijke oproep aan Poetin. 'Stop it, Poetin' (stop hiermee, Poetin) stond op alle ledborden en op de grote schermen die boven het veld hangen.

De spelers van Eintracht Frankfurt en Bayern München hielden voor de aftrap in de middencirkel een minuut stilte, gevolgd door applaus. De lampen in het stadion waren blauw en geel, de kleuren van de Oekraïense vlag.

Bij vrijwel alle wedstrijden in de Bundesliga wordt dit weekeinde aandacht gevraagd voor de situatie in Oekraïne. In de Eredivisie maken spelers voor de aftrap met hun vingers een V, het vredesteken.

Bayern won de wedstrijd in Frankfurt met 0-1 dankzij een treffer van Leroy Sané.