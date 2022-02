Heracles Almelo heeft de goede reeks in thuiswedstrijden zaterdag een vervolg gegeven. De ploeg van trainer Frank Wormuth won thuis met 2-0 van hekkensluiter PEC Zwolle, dat voor het eerst in 2022 een nederlaag leed in de Eredivisie. Later op de avond was FC Groningen thuis door een goal van de achttienjarige Bjorn Meijer met 1-0 te sterk voor Willem II.

Met de nederlaag bij Heracles is voor PEC een mooie serie ten einde. Onder trainer Dick Schreuder werden in de laatste vijf wedstrijden elf punten gepakt, waardoor de ploeg de aansluiting met de concurrentie weer heeft gevonden.

Heracles opende tegen PEC na ruim een kwartier de score via Luca de la Torre. De Amerikaan scoorde met een fraaie boogbal, nadat aangever Anas Ouahim had geprofiteerd van weifelend optreden van PEC-doelman Kostas Lamprou en Yuta Nakayama.

Kort na rust verdubbelde Sinan Bakis de voorsprong. De Turkse spits, die voor het eerst in ruim een maand weer eens in de basis stond, kreeg tussen vijf verdedigers van PEC de ruimte om uit te halen.

Als toetje zagen de supporters een kwartier voor tijd de rentree van Samuel Armenteros. De Zweed maakte gedurende twee periodes in 126 wedstrijden 43 doelpunten voor Heracles, waar hij tijdens de winterse transferperiode terugkeerde.

Heracles pakt dit seizoen bijna alle punten in thuiswedstrijden. Van de 26 punten werden er maar liefst 24 behaald in het eigen stadion. Heracles klimt naar de elfde plaats en slaat een groot gat met de degradatieplaatsen.

Björn Meijer juicht na zijn eerste goal voor FC Groningen. Björn Meijer juicht na zijn eerste goal voor FC Groningen. Foto: ANP

Meijer matchwinner met eerste Eredivisie-goal

Bij FC Groningen-Willem II kroonde Meijer zich met zijn eerste Eredivisie-goal tot matchwinner. De verdediger, die vorig seizoen debuteerde, scoorde in de veertiende minuut met een kopbal na een een afgemeten voorzet van Bart van Hintum.

De zege van FC Groningen was niet onverdiend. De ploeg van trainer Danny Buijs was de betere ploeg in de Euroborg, maar verzuimde vaker dan eenmaal te scoren. Daardoor hield Willem II tot het laatste fluitsignaal zicht op een gelijkspel, al werden de Tilburgers pas in de slotfase echt gevaarlijk.

Driess Saddiki was het dichtst bij de gelijkmaker. Hij schoot in kansrijke positie rakelings naast, waardoor het 1-0 bleef en FC Groningen na teleurstellende resultaten tegen PEC Zwolle (1-1) en Fortuna Sittard (0-1-nederlaag) weer eens won.

De Groningers staan nu op de tiende plaats, terwijl de situatie voor Willem II zorgelijk blijft. De ploeg van trainer Fred Grim is de nummer vijftien, met vier punten meer dan hekkensluiter PEC.