André Onana maakt zondag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles na ruim een jaar zijn rentree bij Ajax in de Eredivisie. De Kameroener krijgt de kans omdat Remko Pasveer en Jay Gorter geblesseerd zijn, terwijl Maarten Stekelenburg al maanden aan de kant staat door een heupkwetsuur.

Het is nog niet duidelijk of Pasveer en Gorter donderdag wel inzetbaar zijn in de halve finale van de KNVB-beker tegen AZ. Na het weekend verwacht Ajax meer duidelijkheid te kunnen geven over de ernst van de blessures van de doelmannen. De zeventienjarige Charlie Setford zit tegen Go Ahead waarschijnlijk als tweede keeper op de bank van Ajax.

Onana keepte dit seizoen al in de Champions League tegen Besiktas, in de beker tegen Barendrecht en namens Kameroen op de Afrika Cup, maar in de Eredivisie stond hij nog geen minuut tussen de palen. Zijn laatste competitiewedstrijd dateert van 31 januari 2021 tegen AZ.

De 25-jarige Kameroener werd daarna geschorst omdat hij positief getest had op het verboden middel furosemide en daarna zag trainer Erik ten Hag geen reden om hem ten koste van Pasveer weer een vaste basisplaats te geven. Onana beschikt bij Ajax over een aflopend contract, dat hij niet zal verlengen. Hij is naar verluidt al akkoord met Internazionale over een transfer in de zomer.

199 Samenvatting Benfica-Ajax (2-2)

'Vinger is een stuk dikker geworden'

Bijzonder is dat zowel Pasveer als Gorter geblesseerd raakte in de warming-up voor de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Benfica (2-2). "Het was de laatste bal van de warming-up", vertelt de 38-jarige Pasveer, die wel gewoon speelde tegen de Portugezen.

"Met dat soort schoten zetten de spelers en ik elkaar nog even op scherp. Die bal kwam niet goed op mijn vinger, dat gebeurt wel vaker. Dan is het een kwestie van tape erom en door. Pas na de wedstrijd en 's avonds laat in het hotel nam de pijn toe en mijn vinger was ook een stuk dikker geworden."

Ook Gorter heeft een blessure aan een vinger. De 21-jarige doelman, die afgelopen zomer overkwam van Go Ahead, heeft last van zijn duim. Go Ahead-Ajax begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis.