Manchester United is er zaterdag niet in geslaagd thuis te winnen van laagvlieger Watford in de Premier League. Het bleef 0-0 op Old Trafford, terwijl het kwakkelende Tottenham Hotspur een overtuigende 0-4-overwinning boekte tegen Leeds United. Manchester City won met 0-1 bij Everton, waar Donny van de Beek geblesseerd uitviel.

United kreeg tegen Watford, dat voorlaatste staat, wel de nodige kansen. Cristiano Ronaldo raakte in de eerste helft de paal en toen hij even later wel dacht te scoren, bleek hij buitenspel te staan.

De grootste kans in de tweede helft voor United werd gemist door de negentienjarige Anthony Elanga. Ook Ronaldo liet na rust nog een mogelijkheid onbenut, waardoor de 37-jarige Portugees nu maar één keer gescoord heeft in de laatste acht wedstrijden. Door het gelijkspel blijft United voorlopig de nummer vier van de Premier League, maar 'The Red Devils' hebben slechts twee punten meer dan Arsenal, dat maar liefst drie duels minder heeft gespeeld.

Wout Weghorst hield met Burnley een punt over aan het uitduel met Crystal Palace (1-1). Weghorst speelde de hele wedstrijd en Erik Pieters werd na een uur gewisseld bij Burnley. Door een goal van Jeffrey Schlupp kwam Crystal Palace in de negende minuut op voorsprong en door een eigen treffer van middenvelder Luka Milivojevic was het vlak na rust weer gelijk.

Weghorst leek halverwege de tweede helft de 1-2 te maken voor Burnley, maar de goal van de Oranje-international werd afgekeurd wegens buitenspel.

Frustratie bij Cristiano Ronaldo. Frustratie bij Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

Everton verliest en ziet Van de Beek uitvallen

Bij Everton-City viel Van de Beek in de zeventigste minuut geblesseerd uit. De middenvelder greep naar een hamstring, nadat hij met een sliding een doelpunt had voorkomen. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de kwetsuur is.

De 24-jarige Van de Beek kreeg de afgelopen weken veel speeltijd van zijn nieuwe trainer Frank Lampard. Hij leek aardig op weg om zich weer in de selectie van het Nederlands elftal te spelen. Bondscoach Louis van Gaal deed tijdens de laatste interlands geen beroep op Van de Beek omdat de middenvelder nauwelijks speeltijd kreeg bij Manchester United. Oranje oefent eind volgende maand tegen Denemarken en Duitsland.

City won in de 82e minuut door een doelpunt van Phil Foden met 0-1 bij Everton. Hij profiteerde van een fout van Michael Keane, een centrale verdediger van 'The Toffees'. Nathan Aké bleef de hele wedstrijd op de bank bij City, terwijl Anwar El Ghazi mocht in de slotfase invallen bij Everton.

Door de overwinning heeft koploper City nu zes punten voorsprong op Liverpool, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Donny van de Beek is. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Donny van de Beek is. Foto: Getty Images

Kane en Son scoren voor Tottenham

Tottenham boekte zaterdag tegen Leeds United een broodnodige zege. Na de 1-0-nederlaag tegen Burnley van woensdagavond zinspeelde manager Antonio Conte nog op een vertrek bij Tottenham. De Italiaan twijfelde, gefrustreerd door het vierde verlies in de laatste vijf competitiewedstrijden, openlijk of hij wel de juiste man is om de 'Spurs' verder te helpen.

Tegen Leeds zat Conte 'gewoon' op de bank en zag hij hoe Tottenham de zege al binnen een half uur veiligstelde. Matt Doherty werkte na tien minuten binnen na een strakke voorzet van Ryan Sessegnon en vijf minuten later stond het al 2-0. De van Juventus overgenomen Dejan Kulusevski kreeg alle ruimte om vanaf de zijkant richting het strafschopgebied te dribbelen en schoot raak in de korte hoek.

Harry Kane deed in de 27e minuut nog een duit in het zakje. De spits werd op randje buitenspel bediend door Pierre-Emile Højbjerg en werkte de bal op fraaie wijze in de verre hoek. Na rust had Leeds de eretreffer moeten maken toen de uitgekomen Hugo Lloris was geklopt en Stuart Dallas op een leeg doel af kon lopen, maar hij treuzelde te lang en zag zijn inzet geblokt worden.

Het was Son Heung-min die vijf minuten voor tijd na een schitterende pass van Kane voor het slotakkoord zorgde. Steven Bergwijn begon op de bank bij Tottenham, maar mocht in de 78e minuut alsnog zijn opwachting maken. De aanvaller kwam het veld in voor doelpuntenmaker Kulusevski. Bij Leeds United werd Pascal Struijk halverwege gewisseld door manager Marcelo Bielsa.

Leeds leed de vierde nederlaag op rij en deed zodoende slechte zaken in de strijd tegen degradatie. Tottenham klimt naar de zevende plek en houdt zicht op de vierde plek en daarmee een Champions League-ticket.

Leeds United moest vier doelpunten incasseren tegen Tottenham Hotspur. Leeds United moest vier doelpunten incasseren tegen Tottenham Hotspur. Foto: Getty Images

Newcastle blijft ongeslagen in 2022

Newcastle United nam zaterdag nog meer afstand van de onderste plaatsen in de Premier League. De club won ook de uitwedstrijd tegen Brentford (0-2).

Joelinton en Joe Willock maakten de doelpunten voor de club die het kalenderjaar als hekkensluiter van de Premier League begon. Newcastle verloor in 2022 nog geen competitiewedstrijd en is inmiddels naar de veertiende plaats van de ranglijst geklommen.

Christian Eriksen maakte zijn debuut voor Brentford. De oud-Ajacied mocht in de 52e minuut invallen. Het was de eerste keer dat de Deen in actie kwam in een officieel duel sinds hij afgelopen zomer in de EK-wedstrijd tegen Finland werd getroffen door een hartstilstand.

Aston Villa won zaterdag door goals van Matthew Cash en Ollie Watkins met 0-2 bij Brighton & Hove Albion. Joël Veltman maakte de negentig minuten vol voor de thuisploeg.

Newcastle United bedankt de meegereisde fans na de overwinning bij Brentford. Newcastle United bedankt de meegereisde fans na de overwinning bij Brentford. Foto: Getty Images

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League