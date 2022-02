Het kwakkelende Tottenham Hotspur heeft zaterdag weer eens een overtuigende overwinning in de Premier League geboekt. De Londenaren wonnen met speels gemak van laagvlieger Leeds United: 0-4.

Na de 1-0-nederlaag tegen Burnley van woensdagavond zinspeelde manager Antonio Conte nog op een vertrek bij Tottenham. De Italiaan twijfelde, gefrustreerd door de vierde nederlaag in de laatste vijf competitiewedstrijden, openlijk of hij wel de juiste man is om de 'Spurs' verder te helpen.

Tegen Leeds zat Conte 'gewoon' op de bank en zag hij hoe Tottenham de zege al binnen een half uur veiligstelde. Matt Doherty werkte na tien minuten binnen na een strakke voorzet van Ryan Sessegnon en vijf minuten later stond het al 2-0. De van Juventus overgenomen Dejan Kulusevski kreeg alle ruimte om vanaf de zijkant richting het strafschopgebied te dribbelen en schoot raak in de korte hoek.

Harry Kane deed in de 27e minuut nog een duit in het zakje. De spits werd op randje buitenspel bediend door Pierre-Emile Højbjerg en werkte de bal op fraaie wijze in de verre hoek. Na rust had Leeds de eretreffer moeten maken toen de uitgekomen Hugo Lloris was geklopt en Stuart Dallas op een leeg doel af kon lopen, maar hij treuzelde te lang en zag zijn inzet geblokt worden.

Het was Son Heung-min die vijf minuten voor tijd na een schitterende pass van Kane voor het slotakkoord zorgde. Steven Bergwijn begon op de bank bij Tottenham, maar mocht in de 78e minuut alsnog zijn opwachting maken. De aanvaller kwam het veld in voor doelpuntenmaker Kulusevski. Bij Leeds United werd Pascal Struijk halverwege gewisseld door manager Marcelo Bielsa.

Leeds leed de vierde nederlaag op rij en deed zodoende slechte zaken in de strijd tegen degradatie. Tottenham klimt naar de zevende plek en houdt zicht op de vierde plek en daarmee een Champions League-ticket.

Leeds United moest vier doelpunten incasseren tegen Tottenham Hotspur. Foto: Getty Images

