MVV Maastricht heeft twee meegereisde toeschouwers die FC Dordrecht-verdediger Seydine N'Diaye vrijdagavond racistisch bejegenden een stadionverbod opgelegd. De Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd werd vanwege het incident stilgelegd.

N'Diaye meldde aan het einde van de wedstrijd bij de arbitrage dat hij vanuit het uitvak door aanhangers van MVV racistisch werd bejegend. Hij wees daarbij naar wat fans die achter de boarding stonden. De wedstrijd werd even later stilgelegd. Het duel werd later afgesloten terwijl spelers en arbitrage knielden als statement tegen racisme.

MVV bracht vrijdagavond al een verklaring naar buiten waarin de club aankondigde "passende maatregelen" te nemen. De Limburgers zijn direct een uitgebreid onderzoek gestart en daaruit blijkt dat twee "jonge mannen" verantwoordelijk zijn voor het wangedrag. Ze hebben van MVV direct een stadionverbod gekregen.

"Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie", zegt algemeen directeur Erik Noor, die in de nacht van vrijdag op zaterdag direct betrokken was bij het onderzoek. "Dergelijke mensen horen niet in een stadion thuis. Niet in Maastricht of in welke stad dan ook."

Maandag volgt er nog overleg tussen MVV, de KNVB en het Openbaar Ministerie. De club uit de Keuken Kampioen Divisie zegt nog geprobeerd te hebben om contact te krijgen met N'Diaye om excuses aan te bieden, maar dat is nog niet gelukt.

"MVV Maastricht benadrukt met kracht dat er voor racisme geen plek is binnen de club en het voetbal in het algemeen", aldus Noor.