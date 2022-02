Polen is vanwege de oorlog in Oekraïne niet van plan om volgende maand in actie te komen tegen Rusland in de strijd om kwalificatie voor het WK voetbal in Qatar. Het play-offduel staat 24 maart op het programma.

"Het is niet meer de tijd van woorden, maar van daden", schrijft voorzitter Cezary Kulesza van de Poolse voetbalbond zaterdag op Twitter. "Vanwege de escalatie en agressie van Rusland tegenover Oekraïne is het Poolse team niet van plan om de play-offwedstrijd tegen Rusland te spelen. Dat is het enige juiste besluit."

Kulesza zegt in zijn verklaring met de Zweedse en de Tsjechische voetbalbond in gesprek te zijn over het maken van een gezamenlijk statement bij de FIFA. De winnaar van Zweden-Tsjechië moet het namelijk in de zogenoemde B-route tegen Rusland of Polen opnemen in de strijd om een WK-ticket.

Volg dit onderwerp Volgen Wil jij een paar keer per dag een update ontvangen van de belangrijkste ontwikkelingen?

Het duel tussen Polen en Rusland zou op Russische bodem worden gespeeld. Eerder deze week lieten Polen, Zweden en Tsjechië al weten het niet te zien zitten om (eventueel) in Rusland te spelen, maar Kulesza benadrukt nu dus dat hij helemaal niet meer tegen de Russen in actie wil komen. De FIFA heeft nog niet op de kwestie gereageerd.

Ook de Poolse sterspeler Robert Lewandowski laat zaterdagochtend van zich horen op Twitter. "Ik kan me niet voorstellen dat ik een wedstrijd tegen Rusland speel terwijl de militaire agressie in Oekraïne nog gaande is. Russische voetballers en fans zijn hier niet verantwoordelijk voor, maar we kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is."

De Poolse bondsvoorzitter Cezary Kulesza is duidelijk in zijn verklaring: Polen gaat niet tegen Rusland spelen. De Poolse bondsvoorzitter Cezary Kulesza is duidelijk in zijn verklaring: Polen gaat niet tegen Rusland spelen. Foto: Getty Images

Rusland verloor al organisatie van Champions League-finale

Rusland en Polen eindigden net als Zweden als tweede in hun kwalificatiepoule en plaatsten zich zodoende niet rechtstreeks voor het WK. Tsjechië mag als een van de beste nummers drie een gooi doen naar een ticket in Qatar.

Ook Oekraïne kan via de play-offs nog het WK bereiken. Zoals het er nu naar uitziet, spelen de Oost-Europeanen op 24 maart een uitwedstrijd tegen Schotland. Bij een overwinning wacht Oekraïne een uitduel met Wales of Oostenrijk.

Naar aanleiding van de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne riep het internationaal olympisch comité (IOC) sportbonden er vrijdag al toe op sportwedstrijden in Rusland en Belarus te schrappen.

De UEFA kondigde vrijdag aan dat de Champions League-finale niet meer in Sint-Petersburg zal worden gespeeld. De eindstrijd van het miljoenenbal op 28 mei wordt nu in het Stade de France in Parijs afgewerkt.