MVV Maastricht heeft aangekondigd passende maatregelen te nemen tegen de toeschouwers die zich vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht (3-1) schuldig hebben gemaakt aan racisme. Het Keuken Kampioen Divisie-duel werd in blessuretijd stilgelegd.

FC Dordrecht-verdediger Seydine N'Diaye meldde aan het einde van de wedstrijd bij de arbitrage dat hij vanuit het uitvak door aanhangers van MVV racistisch werd bejegend. Hij wees daarbij naar wat fans die achter de boarding stonden. De wedstrijd werd even later stilgelegd, waarna N'Diaye geëmotioneerd het veld verliet.

"MVV benadrukt met kracht dat er voor racisme geen plek is binnen onze club en het voetbal in het algemeen", schrijft MVV in een verklaring. "Niet alleen nemen we afstand van racisme. Mocht er inderdaad iets racistisch geroepen zijn vanuit het MVV-vak tegen de betreffende speler, dan zullen er tegen de persoon direct passende maatregelen genomen worden. MVV zal met alle betrokken partijen een onderzoek instellen."

Een kwartier nadat de spelers de kleedkamers hadden opgezocht, werd de wedstrijd (zonder N'Diaye) hervat met een ingooi. De spelers en arbitrage maakten direct daarna een statement tegen racisme door op het veld te knielen, waarna scheidsrechter Richard Martens voor het einde van de wedstrijd floot.

Spelers van MVV en FC Dordrecht knielden om een statement te maken tegen racisme. Spelers van MVV en FC Dordrecht knielden om een statement te maken tegen racisme. Foto: Pro Shots

Santoni: 'Je moet in zijn schoenen staan om het te begrijpen'

Trainer Michele Santoni van FC Dordrecht, die zijn ploeg in de tweede helft een 0-1-achterstand om zag buigen in een 3-1-overwinning, wilde het liefst geen woord vuil maken aan de mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan racisme.

"Ik vind het jammer dat we in 2022 nog aandacht moeten geven aan zulke idioten. Je moet je ook afvragen of je ze die aandacht moet geven. Moeten we nu wel een interview geven? Het is gevoelig, ik weet niet wat goed of niet goed is", aldus Santoni in gesprek met L1.

"De spelers hebben zelf de beste manier gevonden om het af te sluiten. Hij (N'Diaye, red.) is nu rustig gelukkig. Nogmaals: het is moeilijk, want je moet in zijn schoenen staan om het te begrijpen. Ik vind het jammer dat zulke dingen gebeuren. Ik had het liefst over de wedstrijd willen praten."

Volg het nieuws rond discriminatie en racisme Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie