De KNVB laat de aanklager betaald voetbal uitzoeken wat er precies is gebeurd in de slotfase van de wedstrijd tussen FC Dordrecht en MVV Maastricht in de Keuken Kampioen Divisie. Dordrecht-verdediger Seydine N'Diaye attendeerde de arbitrage er in de blessuretijd op dat hij racistisch zou zijn bejegend door fans van MVV in het uitvak.

"Als hier sprake was van racisme, dan is dat schandalig", aldus een woordvoerder van de bond. "Inhoudelijk gaan we hier nu niet op in. Dit komt bij de aanklager te liggen voor onderzoek."

Scheidsrechter Richard Martens legde de wedstrijd in blessuretijd stil bij een stand van 3-1 voor FC Dordrecht. Hij zocht contact met Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, voor overleg.

N'Diaye wilde niet meer terugkeren op het veld. De andere 21 spelers kwamen na een onderbreking van ongeveer een kwartier wel weer het veld op en knielden gezamenlijk nadat de wedstrijd met een ingooi was hervat. Scheidsrechter Martens, die ook knielde, floot direct daarna weer af.

"Dit idee kwam bij de spelers van beide ploegen vandaan", aldus de woordvoerder van de KNVB. "We vonden dit eigenlijk een heel mooi initiatief. Het geeft aan dat de spelers zich ervan bewust zijn dat het echt niet kan als hier sprake was van racisme."

FC Dordrecht plaatste op Twitter een foto van de knielende spelers met daarbij de tekst #SayNoToRacism. MVV publiceerde ook een foto van dat moment met daarbij emoji's van opgeheven vuisten in diverse kleuren.