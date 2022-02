FC Volendam heeft vrijdag als koploper van de Keuken Kampioen Divisie geen fout gemaakt tegen Helmond Sport: 4-1. Achtervolgers FC Emmen (2-1 tegen Jong Ajax) en Excelsior (2-0 tegen Roda JC) wonnen eveneens.

FC Volendam stond na tien minuten al met 2-0 voor. Clubtopscorer Robert Mühren schoot zijn 21e en 22e treffer van het seizoen binnen, nadat hij vijf duels op rij niet wist te scoren.

Nog voor rust was het 4-0 via Gaetano Oristanio en Boy Deul. Hekkensluiter Helmond, waar de Belgische trainer Sven Swinnen zijn debuut maakte, redde in de slotfase via Ilias Breugelmans nog de eer: 4-1.

Volendam heeft met een wedstrijd meer gespeeld zeven punten voorsprong op FC Emmen. De ploeg uit Drenthe won na een 0-1-achterstand bij rust met 2-1 van Jong Ajax.

Dallinga scoort niet bij winnend Excelsior

Sontje Hansen zette de Amsterdamse talenten aan het einde van de eerste helft op voorsprong. Emmen gooide er fysiek een schepje bovenop na rust en dat leverde twee treffers van Reda Kharchouch op.

Excelsior boekte tegen Roda zijn derde zege op rij. KKD-topscorer Thijs Dallinga kwam niet tot scoren, maar dankzij Reuven Niemeijer en Marouan Azarkan stond er na 26 minuten al een comfortabele 2-0-voorsprong op het scorebord.

Middenmoter VVV-Venlo boekte een opvallende 0-1-zege op Almere City. Voormalig VVV-middenvelder Danny Post, die 8,5 jaar in De Koel speelde, zorgde met een eigen doelpunt voor de beslissing.

Alle uitslagen in Keuken Kampioen Divisie FC Volendam-Helmond Sport 4-1

FC Emmen-Jong Ajax 2-1

Excelsior-Roda JC 2-0

NAC Breda-Jong PSV 3-1

De Graafschap-FC Den Bosch 0-0

Jong AZ-FC Eindhoven 1-3

TOP Oss-Jong FC Utrecht 4-1

Almere City-VVV-Venlo 0-1

FC Dordrecht-MVV gestaakt bij 3-1

