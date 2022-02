De voetbalwedstrijd tussen FC Dordrecht en MVV Maastricht in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond ontsierd door een racistisch incident. Het duel werd in blessuretijd stilgelegd wegens racistische spreekkoren vanuit het uitvak.

Dordrecht-verdediger Seydine N'Diaye attendeerde de arbitrage erop dat hij vanuit het uitvak door aanhangers van MVV racistisch zou zijn bejegend. Hij wees naar de supporters van MVV die achter de boarding stonden.

Scheidsrechter Richard Martens gaf invaller N'Diaye in eerste instantie een gele kaart, omdat de Fransman zich beklaagde bij de grensrechter. Even later legde de arbiter de wedstrijd stil en liep de 23-jarige N'Diaye zichtbaar geëmotioneerd van het veld.

Op het moment dat de wedstrijd werd stilgelegd, leidde FC Dordrecht met 3-1 door doelpunten van Anouar El Azzouzi, Christian Conteh en Stijn Meijer. Een kwartier later keerden Dordrecht en MVV terug op het veld, maar N'Diaye ontbrak.

De wedstrijd werd hervat met een ingooi. De spelers die het duel wel uitspeelden en arbiter Martens knielden symbolisch, waarna de scheidsrechter direct affloot. FC Dordrecht is de nummer achttien in de Keuken Kampioen Divisie en MVV staat zestiende.

De spelers van FC Dordrecht en MVV knielden symbolisch bij de wedstrijdhervatting. De spelers van FC Dordrecht en MVV knielden symbolisch bij de wedstrijdhervatting. Foto: Pro Shots

Incident 2,5 jaar na racistische spreekkoren bij Den Bosch-Excelsior

Het incident in Dordrecht gebeurde zo'n 2,5 jaar nadat de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie werd stilgelegd vanwege racistische spreekkoren door supporters van de thuisploeg richting Ahmad Mendes Moreira. Naar aanleiding daarvan maakten de spelers van het Nederlands elftal statements tegen racisme en opende het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek.

De KNVB stelde begin 2020 samen met de overheid het aanvalsplan 'Ons voetbal is van iedereen' op, bedoeld om racisme en discriminatie tegen te gaan.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie