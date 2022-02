FC Twente heeft vrijdagavond een late maar verdiende zege op RKC Waalwijk geboekt. Dimitrios Limnios zorgde in de negentigste minuut voor de 1-2.

FC Twente kwam in Waalwijk op voorsprong dankzij Ricky van Wolfswinkel. Een fraai maar merkwaardig doelpunt van Jens Odgaard leek in Waalwijk een feestelijk startsein voor het carnavalsweekend, maar het doelpunt van Limnios zorgde toch voor plezier in het uitvak.

Door de zege staat Twente nog steviger op de vijfde plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans staat in punten gelijk met nummer vier AZ, dat zondag thuis tegen Feyenoord speelt.

RKC pakte in de laatste vier wedstrijden slechts één punt en moet oppassen dat het niet in degradatieproblemen belandt. De Waalwijkers staan veertiende en hebben slechts vier punten meer dan nummer zestien Fortuna Sittard.

Ricky van Wolfswinkel haalt uit voor de openingstreffer in Waalwijk. Ricky van Wolfswinkel haalt uit voor de openingstreffer in Waalwijk. Foto: Pro Shots

Alleen Van Wolfswinkel weet een van vele Twentse kansen te benutten

RKC, dat in speciale carnavalstenues aantrad, begon nog veelbelovend aan de wedstrijd. Spits Michiel Kramer vuurde een kopbal op doel af, die door Twente-keeper Lars Unnerstall knap gepareerd werd.

Daarna nam Twente de regie over. Halverwege de eerste helft scoorden de Tukkers uit hun eerste grote kans. Virgil Misidjan bediende Van Wolfswinkel, die in de korte hoek raak schoot.

Daarna verzuimden Joshua Brenet en Misidjan nog voor rust de score verder op te voeren. Ook in de tweede helft kreeg Twente enkele opgelegde kansen, maar die waren niet aan Misidjan en Daan Rots besteed.

RKC kwam maar weinig in het spel voor, maar wist een kwartier voor tijd toch de gelijkmaker aan te tekenen. Odgaard passeerde met een inzet (of was het een mislukte voorzet?) bijna vanaf de zijlijn Twente-doelman Unnerstall.

Na die curieuze treffer ging Twente op zoek naar de overwinning. Brenet was met een van richting veranderd schot al heel dichtbij. Even later kopte de Griekse invaller Limnios van dichtbij wel raak: 1-2.

