AC Milan dreigt de koppositie in de Serie A dit weekend te gaan verliezen. De 'Rossoneri' kwamen vrijdagavond in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen Udinese.

De wedstrijd in San Siro werd voorafgegaan door een minuut applaus, waarmee beide clubs hun steun wilden uitspreken aan Oekraïne.

Milan kwam na een half uur op voorsprong via Rafael Leao, die afrondde na een voorzet van Sandro Tonali. Het was de achtste treffer van het seizoen voor de 22-jarige Portugees.

Zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic had Milan veel balbezit, maar kon het niet echt doordrukken. Udinese was op de counter regelmatig gevaarlijk en kwam halverwege de tweede helft op gelijke hoogte.

De pas negentienjarige Destiny Udogie scoorde in de rebound. Hij was tien minuten eerder als invaller in het veld gekomen voor Marvin Zeegelaar. Bram Nuytinck ontbrak met een blessure bij Udinese.

Inter en Napoli kunnen in punten gelijk komen

Koploper Milan heeft na 27 duels 57 punten. Titelverdediger Internazionale kan later op vrijdagavond in punten gelijk komen als het de uitwedstrijd tegen Genoa wint. De ploeg van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries heeft bovendien nog een inhaalwedstrijd tegoed.

Ook Napoli kan dit weekend bij een overwinning in punten gelijk komen met Milan. Die ploeg gaat zondagavond op bezoek bij Lazio.

