Feyenoord-trainer Arne Slot is onder de indruk van de prestaties van FK Partizan. Zijn ploeg werd vrijdag bij de loting voor de achtste finales van de Conference League gekoppeld aan de koploper in de Servische competitie.

"Het eerste wat je na zo'n loting doet is naar de ranglijst kijken in hun competitie", zegt Slot vrijdag op de website van Feyenoord over Partizan. "Die leert dat ze het daar extreem goed doen."

De club uit Belgrado staat bovenaan in de Servische competitie en is dit seizoen nog ongeslagen. Van de 23 competitiewedstrijden werden er 21 gewonnen. De voorsprong op nummer twee Rode Ster is vijf punten.

"Het is niet voor het eerst dat we het in Europa gaan opnemen tegen een team dat zo sterk is in de nationale competitie", doelt Slot op Slavia Praag en Maccabi Haifa. "Bovendien hebben ze in de vorige ronde van de Conference League afgerekend met Sparta Praag. Dat zegt ook wel iets."

Voor Slot is Partizan geen onbekende, want drie jaar geleden trof hij de Serviërs als trainer van AZ in de groepsfase van de Europa League. Zowel in Alkmaar als in Belgrado werd toen met 2-2 gelijkgespeeld. "Een aantal jongens van toen speelt er nu nog steeds."

Loting achtste finales Conference League PSV-FC Kopenhagen

Feyenoord-FK Partizan

AZ-FK Bodø/Glimt

Vitesse-AS Roma

Olympique Marseille-FC Basel

Leicester City-Stade Rennais

PAOK-KAA Gent

Slavia Praag-LASK

'Voor mij zijn de scherpe randjes er wel af'

In de eerstvolgende Eredivisie-wedstrijd gaat Slot zondag met Feyenoord op bezoek bij zijn oude club. De 43-jarige coach, die eerder op de dag zijn contract in Rotterdam verlengde tot medio 2024, bestempelt AZ-Feyenoord als een "topwedstrijd voor beide teams".

"AZ doet het hartstikke goed", aldus Slot. "Ze hebben in de competitie nu twaalf keer op rij niet verloren. Dat is best bijzonder en knap, zeker als je daarin meeneemt dat ze in die serie ook uit bij Ajax en PSV hebben gewonnen."

Slot keert zondag voor het eerst sinds zijn veelbesproken ontslag bij AZ terug in Alkmaar. "Voor mij zijn de scherpe randjes er wel af en was het contact met de staf en spelers rondom onze thuiswedstrijd gewoon goed. We zullen zien hoe de supporters zondag reageren."

AZ-Feyenoord begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. De Rotterdammers staan derde en hebben zes punten voorsprong op de nummer vier uit Alkmaar.