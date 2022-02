Roger Schmidt is tevreden met de loting van PSV voor de achtste finales van de Conference League. De Duitser is bovendien onder de indruk van het toernooi, nadat hij eerder dit seizoen met de Eindhovenaren actief is geweest in de voorronde van de Champions League en de groepsfase van de Europa League.

"Voorafgaand aan dit seizoen twijfelde ik over de pure noodzaak van de Conference League", vertelt Schmidt vrijdag op de website van PSV. "Het was in mijn ogen niet nodig een extra Europees toernooi toe te voegen en de overige toernooien in het aantal deelnemers te laten krimpen."

"Het toernooi heeft me in positieve zin verrast. Bij de laatste zestien bevinden zich nog een boel sterke ploegen. We hebben zelf al twee mooie wedstrijden gespeeld."

PSV plaatste zich donderdag voor de achtste finales door met 1-1 gelijk te spelen tegen Maccabi Tel Aviv. FC Kopenhagen, met oud-Feyenoorders Nicolai Jørgensen en Kevin Diks en oud-Ajacied Nicolai Boilesen, is op papier een zwaardere tegenstander. De club is koploper in de Deense Superligaen. "Het is een fraaie loting", vindt Schmidt.

Mwene mogelijk weer beschikbaar tegen Sparta

Afgelopen zomer speelde PSV in de voorronde van de Champions League al tegen een Deense club. Toen won de ploeg van Schmidt met 0-1 en 3-0 van Midtjylland. "Denemarken is voor ons geen vreemde bodem", beseft Schmidt. "Tegen FC Midtjylland is het in meerdere opzichten goed bevallen."

De eerstvolgende Eredivisie-wedstrijd van PSV is zondag om 14.30 uur op Het Kasteel tegen Sparta. Schmidt hoopt dat Phillipp Mwene tegen de Rotterdammers terugkeert van een blessure, terwijl door de naam van veel andere spelers al streep staat.

Cody Gakpo, Armando Obispo, Maxime Delanghe, Marco van Ginkel en de langdurig afwezigen Maxi Romero, André Ramalho en Ryan Thomas zijn er sowieso niet bij tegen Sparta.