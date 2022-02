De Russische voetbalbond RFU hekelt het besluit van de UEFA om de Champions League-finale niet in Sint-Petersburg te laten plaatsvinden. De Europese bond besloot vrijdagochtend om de eindstrijd naar Parijs te verplaatsen vanwege de Russische inval in Oekraïne.

"Dit besluit is gebaseerd op politieke redenen", zegt RFU-voorzitter Alexander Dyukov vrijdag. "De RFU hanteert altijd het principe dat sport geen politiek is. Dit besluit kunnen we dus niet steunen."

"De Russische voetbalbond komt niet alleen alle noodzakelijke verplichtingen na, maar biedt ook uitgebreide ondersteuning bij het organiseren van grote competities", vervolgt Dyukov. "De meest prestigieuze daarvan was de Champions League-finale in Sint-Petersburg, waarvan de voorbereidingen tot op de dag van vandaag zijn voortgezet en volledig aan alle eisen voldeden, ook op het gebied van veiligheid."

Ook mogen Russische clubs in Europees verband alleen nog op neutraal terrein spelen. Dat heeft op korte termijn gevolgen voor Spartak Moskou, dat in maart in actie komt in de achtste finales van de Europa League, en de Russische nationale ploeg.

De Russen zouden op 24 maart in Moskou tegen Polen spelen in de halve finales van de play-offs om een WK-ticket. Het is nog niet duidelijk waar die wedstrijd nu gespeeld zal worden. Polen liet al weten die wedstrijd niet te willen spelen.

De RFU spreekt eveneens schande van dit besluit. "Dat besluit doet schade aan de sport en beïnvloedt de belangen van spelers, trainers en supporters", foetert Dyukov. "We zijn er altijd klaar voor om te bewijzen dat we aan alle benodigdheden kunnen voldoen om veilige wedstrijden te organiseren."