Christian Eriksen gaat zaterdag zijn debuut voor Brentford maken. Het wordt de eerste officiële wedstrijd voor de Deense middenvelder sinds hij acht maanden geleden op het EK een hartstilstand kreeg.

Manager Thomas Frank van Brentford vertelde vrijdag op een persconferentie dat Eriksen zaterdag in de wedstrijd tegen Newcastle United speeltijd zal krijgen. Vorige week maandag speelde de dertigjarige ex-Ajacied al mee in een oefenwedstrijd van de Londense club.

"Christian zit bij de selectie en hij zal op het veld verschijnen", zei Frank. "Het wordt een mooie dag voor ons allemaal, maar vooral voor Christian en zijn familie."

Eriksen staat sinds januari onder contract bij Brentford, nadat hij transfervrij was vertrokken bij de Italiaanse kampioen Internazionale. In de Serie A is het niet toegestaan om te spelen met een inwendige defibrillator.

De middenvelder kreeg op het EK van afgelopen zomer in een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand. Hij werd op het veld gereanimeerd en lag vervolgens enkele dagen in het ziekenhuis.

Eriksen heeft een contract tot het einde van het seizoen bij Brentford. De club staat veertiende in de Premier League, Newcastle staat drie plekken lager. Het duel begint zaterdag om 16.00 uur.

