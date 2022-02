De vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars moet 1,25 miljoen euro aan tekengeld terugbetalen aan Ajax. Dat maakt de club vrijdag bekend in het verslag over de halfjaarcijfers van de koploper van de Eredivisie.

Overmars stapte op 6 februari op, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers van Ajax. Hij werd op 28 januari tijdens een bijzondere algemene vergadering voor aandeelhouders herbenoemd tot medio 2026. Overmars kreeg daardoor 1,25 miljoen euro aan tekengeld.

De raad van commissarissen van Ajax benadrukt dat Overmars, die in 2012 in dienst trad als directeur voetbalzaken, uiteindelijk zelf heeft besloten op te stappen. Volgens de rvc is er geen sprake van een afvloeiingsregeling en moet het volledig vooruit betaalde tekengeld van 1,25 miljoen euro worden terugbetaald.

In de toelichting op de jaarcijfers staat ook dat een medewerker van Ajax twee dagen voor de herbenoeming van Overmars algemeen directeur Edwin van de Sar informeerde over signalen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door de directeur voetbalzaken. Een dag later werd de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) geïnformeerd.

'Goede nazorg is van groot belang'

Er is vervolgens overwogen de aandeelhouders en daarmee de benoeming van Overmars uit te stellen, maar daar werd van afgezien.

"Dat zou verder mogelijk tot veel onrust hebben geleid en vragen, die toen ook nog niet te beantwoorden waren", schrijft Ajax. "Bovendien zou het uitstellen van de vergadering door de getroffen medewerkers als onveilig kunnen worden ervaren, hetgeen ten koste zou kunnen gaan van de waarheidsvinding."

Ajax schrijft in de toelichting ook dat het grensoverschrijdende gedrag ingrijpend is geweest voor de vrouwen die ermee te maken hebben gehad.

"Goede nazorg is daarbij van groot belang en dit is in gang gezet. Ajax gaat stappen zetten naar een veiliger sport- en werkklimaat en zal hierbij worden bijgestaan door een extern gespecialiseerd bureau. Dit bureau is een onderzoek gestart en komt met aanbevelingen welke met behulp van deskundige derden worden opgevolgd."