Trainer Thomas Letsch is blij dat Vitesse vrijdag bij de loting voor de achtste finales van de Conference League is gekoppeld aan AS Roma. De Duitser beseft dat het lastig wordt om weer een ronde verder te komen, maar dat is voor hem niet het belangrijkste.

"Het is de zwaarst denkbare, maar ook de mooiste loting", aldus Letsch op de website van Vitesse. "Iedereen bij Vitesse vindt dit natuurlijk een prachtig affiche. Hiervoor spelen we Europees voetbal."

Extra bijzonder voor Letsch is dat José Mourinho de trainer is van AS Roma. De Portugees won de Champions League met FC Porto en Internazionale, maar doet het bij de Romeinse club momenteel niet al te best.

"Mourinho is een van de beste trainers. Het is mooi om tegen hem te spelen", zegt Letsch desondanks. Roma staat op dit moment negende in de Serie A.

'AS Roma is wellicht favoriet voor de eindzege'

Het duel met AS Roma is niet het eerste mooi affiche voor Vitesse in het succesvolste Europese seizoen uit de clubhistorie. "Voorafgaand aan het seizoen waren veel mensen sceptisch over de Conference League", weet Letsch.

"Maar kijk eens naar onze tegenstanders. Het zijn stuk voor stuk grote clubs. Eerst was Tottenham de club met de grootste marktwaarde, nu is dat AS Roma. Dat maakt hen de grote favoriet voor ons tweeluik en wellicht ook voor de eindzege. Maar we hebben er steeds in geloofd en dat doen we nu ook."

Vitesse speelt op 10 maart eerst thuis tegen AS Roma en een week later is de return. PSV werd vrijdag bij de loting in Nyon gekoppeld aan FC Kopenhagen, Feyenoord treft FK Partizan en AZ neemt het op tegen FK Bodø/Glimt.